고라니 오인 신고까지… “대전 출신 ‘늑구’를 찾습니다”

대전오월드 인근을 배회중인 늑대 '늑구'. 대전시 제공

대전오월드를 탈출한 수컷 늑대 ‘늑구’의 행방이 5일째 오리무중이다.

9일 오전 1시30분

쯤 오월드 인근 야산에서 드론 열화상 카메라에 관측된 이후 행방이 묘연한 상태다. 마지막 목격 당시 드론 배터리를 교체하는 과정에서 행적을 놓치고 아직까지 발견하지 못하고 있다.

수색당국은 대전도시공사와 소방·경찰 등 인력 100여명을 투입하는 한편

군·야생동물협회·국립생태원 등에서 드론을 지원받아 수색을 이어가고 있다.

인공 포육으로 자라 사냥 능력이 없는 만큼 실종이 장기화되면 폐사할 가능성도 있다고 우려했다.

인공지능(AI)을 활용한 합성 사진 때문에 수색에 혼선도 빚어졌다. 늑구 탈출 초기

오월드 네거리를 지나가는 늑대의 사진이 퍼지면서 수색당국이 이 지역 일대에서 대대적인 수색작업을 벌였다. 그러나 이 사진은

AI를 통해 만들어진 가짜로 드러났다.

당국은 13일까지 수색에 진척이 없을 경우 경찰·소방 및 공무원 등 인력을 더 늘려 투입하는 합동수색을 검토하고 있다.

무엇보다 늑구를 사살하지 않고 반드시 생포한다는 방침이다.

이재명 대통령은 지난 9일 SNS를 통해 “어떠한 인명 피해도 발생하지 않길 바라며, 늑구 역시 무사히 안전하게 돌아오길 기원한다”고 적었다. 대전시 관계자도 “현재 생포를 위해 드론 등을 활용해 구조 활동 중이다. 사살은 검토하고 있지 않다”고 밝혔다.