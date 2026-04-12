‘셔틀콕 여제’ 안세영, 마침내 다 이겼다…그랜드슬램 완성

아시안게임 2연패에도 도전한다.

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 아시아선수권대회까지 제패하며 마침내 그랜드슬램을 달성했다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 12일 중국 닝보 올림픽 스포츠센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자단식 결승에서 왕즈이(중국·2위)를 1시간40분 접전 끝에 2대 1(21-12 17-21 21-18)로 꺾었다. 이로써 생애 첫 아시아선수권 우승과 함께 커리어 그랜드슬램 타이틀을 거머쥐었다. 여자단식 역사상 카롤리나 마린(스페인·은퇴)에 이은 역대 두 번째 대기록이다.그동안 안세영은 아시아선수권과는 유독 연이 없었다. 이미 2023년 세계선수권대회와 항저우 아시안게임, 2024 파리올림픽 우승을 휩쓸며 ‘절대 강자’로 자리 잡은 지 오래다. 하지만 아시아선수권에서만큼은 2022년 동메달, 2023년 은메달에 머물렀다. 부상 여파로 이듬해 8강에서 탈락했고, 지난해에는 경기에 아예 나서지도 못했다. 오랫동안 마지막 퍼즐로 남아 있던 대회다.이날 안세영은 연속 4득점, 5득점을 몰아치면서 1게임을 여유 있게 가져왔다. 하지만 2게임에선 왕즈이의 과감한 플레이에 끌려갔다. 수비 과정에서 무릎이 쓸려 피가 나기도 했다. 맹추격했지만 결국 격차를 좁히지 못한 채 게임을 내줬다. 마지막 3게임에선 안세영의 뒷심이 빛났다. 이미 체력이 바닥 난 왕즈이를 거세게 몰아붙였다. 경기 중반 15-15 동점을 허용했지만 이내 4연속 득점으로 승기를 잡으며 경기를 마무리했다.안세영은 올해 또 다른 대기록에도 도전한다. 최상위급 슈퍼 1000시리즈 4개 대회를 한 해에 모두 석권하는 ‘슈퍼 1000 슬램’이 남아 있다. 지난해 중국오픈만 제패하면 역대 최초 대기록을 쓸 수 있었지만 무릎 부상으로 도전을 멈춘 바 있다. 올해는 지난 1월 말레이시아오픈 우승으로 첫걸음을 뗐다. 오는 9월에는한편 이날 혼합복식에서도 깜짝 금메달이 나왔다. 세계랭킹 147위 김재현(요넥스)-장하정(인천국제공항) 조가 결승 상대인 태국 조의 부상 기권으로 우승을 거머쥐었다. 김재현-장하정 조는 이번 대회 인도네시아(10위), 말레이시아(4위), 일본(51위) 등 강호들을 연달아 꺾으며 돌풍을 일으켰다. 이들이 월드투어급 대회에서 호흡을 맞춘 건 이번이 처음이다. 콘티넨털 서킷 대회를 두 차례 치른 게 전부다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지