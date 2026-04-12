하남, 평생교육 도시 도약…도심 곳곳 배움터로 재편
경기 하남시가 도시 전체를 캠퍼스로 만드는 평생학습 모델 구축에 본격 나선다.
하남시는 경기도평생교육진흥원이 주관한 ‘경기도형 평생학습도시 교육캠퍼스 조성사업’ 공모에서 남부권 대표 도시로 최종 선정돼 도비 2억4900만원을 확보했다고 12일 밝혔다. 이번 공모는 도내 31개 시·군을 대상으로 남부와 북부에서 각각 1곳만 선정하는 방식으로 진행됐다.
시는 지난 9일 경기도평생교육진흥원과 업무협약을 체결하고 사업 추진을 위한 협력체계를 구축했다. 양 기관은 지역 맞춤형 평생학습 모델을 확산하기 위해 운영 전반에 걸쳐 긴밀히 협력할 계획이다.
시는 ‘도시 전체가 캠퍼스多(다)’라는 비전 아래, 도시 전역을 하나의 학습 공간으로 연결하는 ‘도시교육 캠퍼스’ 구축에 착수한다. 이는 공간과 사람, 자원을 유기적으로 연결해 시민 누구나 일상 속에서 학습과 성장을 이어갈 수 있도록 하는 미래형 교육 생태계 조성 사업이다.
사업은 4월부터 11월까지 집중 추진되며, 학습 인프라가 부족한 지역 여건을 오히려 도시 전체를 학습 공간으로 전환하는 전략으로 극복한다는 방침이다.
현재 시는 평생학습관 1곳을 중심으로 권역별 평생학습센터 10곳, 평생학습마을 18곳, 별자리학습공간 88곳 등 총 117개의 학습 전달 체계를 운영하고 있다.
세부적으로는 상업시설과 카페 등을 활용한 ‘시민배움 별별캠퍼스’, 아파트 공동체 기반 ‘시민성장 마을캠퍼스’, 청소년과 가족이 함께 참여하는 체험형 교육 ‘꿈틀캠퍼스’ 등 9개 핵심 사업이 추진된다. 이를 통해 시민이 직접 강사로 참여하는 순환형 학습 구조를 만들고, 평생학습을 소비형에서 생산형으로 전환할 계획이다.
또한 학교와 도서관, 돌봄센터 등과 협력 네트워크를 강화해 지역 문제 해결과 직업 역량 강화로 이어지는 ‘학습-나눔-성장’ 모델을 구축할 예정이다.
시 관계자는 “이번 공모 선정은 그동안 축적해온 평생학습 기반이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “33만 시민 모두가 배움의 기회를 누리는 학습복지를 실현하고, 일과 삶, 학습이 공존하는 도시 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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