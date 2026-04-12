민주당 지지 안 해서 비속어 사용?…양승조 “진심으로 사과”
양승조 더불어민주당 충남도지사 경선 후보가 한 행사장에서 시민과 대화를 나눈 뒤 심한 말을 내뱉은 사실이 드러난 것과 관련, “이유 여하를 막론하고 비속어 사용은 잘못됐다”며 해당 시민에게 사과의 뜻을 전했다.
양 후보는 12일 페이스북에 이 같은 사과 메시지와 함께 당시 상황을 복기한 글을 올렸다.
해당 게시물에 따르면 양 후보는 지난달 26일 논산딸기축제 현장을 찾았다. 그는 서울에서 왔다는 시민과 대화를 나누던 중 “민주당 때문에 안 돼”라는 말을 들었고, 대여섯 걸음을 걸은 뒤 “XXX구나”라고 혼잣말을 내뱉었다.
양 후보는 “불법 계엄과 내란을 일으킨 세력, 윤어게인 세력에 대한 지지로 느껴졌다”며 “계엄과 내란에 대한 옹호는 절대 있을 수 없다는 생각에 감정이 앞서 혼잣말로 비속어를 사용했다”고 적었다.
그러면서 “이미 입장을 밝혔음에도 국민의힘이 논평을 통해 정쟁을 유발하고 경선 투표 하루 전 선거에 영향을 미치는 행위를 하고 있다”며 “서울에서 오신 관광객께 다시 한번 진심으로 사과드린다. 양승조와 민주당을 믿어달라. 그 어떤 정쟁 속에서도 민주당이 승리하는 길을 함께 걸어가 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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