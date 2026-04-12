민주당 지지 안 해서 비속어 사용?…양승조 “진심으로 사과”

양승조 더불어민주당 충남도지사 경선 후보. 국민일보DB

지난달 26일 논산딸기축제 현장을 찾았다. 그는 서울에서 왔다는 시민과 대화를 나누던 중 “민주당 때문에 안 돼”라는 말을 들었고, 대여섯 걸음을 걸은 뒤 “XXX구나”라고 혼잣말을 내뱉었다.

불법 계엄과 내란을 일으킨 세력, 윤어게인 세력에 대한 지지로 느껴졌다”며 “

계엄과 내란에 대한 옹호는 절대 있을 수 없다는 생각에 감정이 앞서 혼잣말로 비속어를 사용했다”고 적었다.

이미 입장을 밝혔음에도 국민의힘이 논평을 통해 정쟁을 유발하고 경선 투표 하루 전 선거에 영향을 미치는 행위를 하고 있다”며 “

서울에서 오신 관광객께 다시 한번 진심으로 사과드린다.