야밤에 무면허로 부모차 몰다 사고낸 10대 체포

이 사고로 다친 사람은 없었으나 택시 앞 범퍼와 조수석 부분이 파손됐다.

인천에서 면허도 없이 차를 몰다가 사고까지 낸 10대가 경찰에 붙잡혔다.인천 서부경찰서는 10대 A군을 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의로 조사하고 있다고 12일 밝혔다.A군은 이날 오전 1시15분쯤 서구 심곡동의 신호등이 없는 한 교차로에서 무면허 상태로 차를 몰다가 택시와 충돌하는 사고를 냈다.당시 A군이 운전한 차에는 10대 3명이 더 타고 있었으며, 해당 차는 탑승한 일행의 부모 소유인 것으로 파악됐다.사고 직후 택시기사 70대 B씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 A군을 현행범으로 체포했다.경찰은 조만간 A군의 부모 등을 소환해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.구정하 기자 goo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지