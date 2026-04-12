야밤에 무면허로 부모차 몰다 사고낸 10대 체포
인천에서 면허도 없이 차를 몰다가 사고까지 낸 10대가 경찰에 붙잡혔다.
인천 서부경찰서는 10대 A군을 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의로 조사하고 있다고 12일 밝혔다.
A군은 이날 오전 1시15분쯤 서구 심곡동의 신호등이 없는 한 교차로에서 무면허 상태로 차를 몰다가 택시와 충돌하는 사고를 냈다. 이 사고로 다친 사람은 없었으나 택시 앞 범퍼와 조수석 부분이 파손됐다.
당시 A군이 운전한 차에는 10대 3명이 더 타고 있었으며, 해당 차는 탑승한 일행의 부모 소유인 것으로 파악됐다.
사고 직후 택시기사 70대 B씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 A군을 현행범으로 체포했다.
경찰은 조만간 A군의 부모 등을 소환해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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