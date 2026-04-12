서울 송파구 올림픽훼밀리타운 6787세대로 재건축
서울 송파구 문정동 올림픽훼밀리타운 아파트가 6787세대 대단지로 재건축된다.
서울시는 지난 10일 제5차 도시계획위원회를 개최해 ‘올림픽훼밀리타운 재건축 사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의안’을 수정가결했다고 12일 밝혔다.
올림픽훼밀리타운은 4494세대로 이뤄진 아파트 단지로 1988년 준공됐다. 지하철 가락시장역(3·8호선), 문정역(8호선) 인근에 있는 역세권이다. 송파대로와 중대로, 동남로와 접하고 있어 교통 접근성이 뛰어나다. 탄천과도 가깝다.
올림픽훼밀리타운은 정비계획에 따라 용적률 300% 이하, 최고 26층, 6787세대로 재건축된다. 탄천과 인접한 아파트 동은 21층 이하로 계획됐다. 단지 중앙과 북측으로 갈수록 아파트 동이 높아지도록 설계됐다. 시각적으로 트인 경관을 만들기 위한 조치다.
가락시장역 인근인 단지 북동측에는 사회복지시설과 공공체육시설, 공공지원시설 등이 배치된다. 이 시설들은 단지 주민을 포함한 누구나 이용할 수 있게 개방된다.
단지 서측 탄천동로 상부에는 덮개공원이 2029년 준공된다. 북측 숲내공원은 확장돼 덮개공원과 연결된다. 남측 문정법조단지에서 북서측 가원초등학교로 통학하는 학생들을 위한 공공보행통로도 단지 내부에 신설된다.
시 관계자는 “대규모 주택 공급을 통해 강남권 주택 시장 안정과 주거 환경 개선에 기여할 것으로 보인다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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