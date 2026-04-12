예비신랑·다둥이아빠…완도 소방관 참변에 안타까움
전남 완도 냉동창고 화재 현장에서 참변을 당한 소방관 2명의 사연이 알려지면서 안타까움을 더하고 있다. 이들은 각각 다둥이 자녀를 키우는 44세의 베테랑, 시골 소방서에서 여러 업무를 도맡던 30세의 예비 신랑이었던 것으로 알려졌다.
12일 소방 당국에 따르면 이날 화재 진압에 나섰다가 숨진 이는 완도소방서 소속 A(44) 소방위와 해남소방서 지역대 소속 B(30) 소방사다.
이 중 1982년생인 A 소방위는 슬하에 1남 2녀를 둔 가장이었다. 그는 10년 넘게 여러 재난 현장에서 활동한 베테랑이었으며 평소 후배들을 잘 챙기는 든든한 선배이기도 했다.
B 소방사는 1996년생의 임용 3~4년차밖에 안 된 소방관인 것으로 전해졌다. 그는 인력이 부족한 시골 소방서에서 구급, 화재 진압, 소방차 운전 등 여러 업무를 묵묵히 도맡았다고 한다. 특히 오는 10월 결혼식을 앞둔 예비 신랑이었던 것으로 전해졌다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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