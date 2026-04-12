예비신랑·다둥이아빠…완도 소방관 참변에 안타까움

12일 오전 8시25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 난 불로 내부에 진입하던 소방관 2명이 숨졌다. 사진은 진화와 수색 작업을 벌이고 있는 소방 당국. 연합뉴스

이 중 1982년생인 A 소방위는 슬하에 1남 2녀를 둔 가장이었다. 그는

B 소방사는 1996년생의 임용 3~4년차밖에 안 된 소방관인 것으로 전해졌다.

그는 인력이 부족한 시골 소방서에서 구급, 화재 진압, 소방차 운전 등 여러 업무를 묵묵히 도맡았다고 한다. 특히

오는 10월 결혼식을 앞둔 예비 신랑이었던 것으로 전해졌다.