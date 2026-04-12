‘트레블’ 대한항공…정규리그 MVP까지 휩쓸까

대한항공 선수단과 구단 임직원들이 10일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 5차전 승리로 트레블을 달성한 뒤 시상식에서 환호하고 있다. 한국배구연맹(KOVO) 제공

2025-2026시즌 남자 배구가 대한항공의 트레블(컵대회 우승·정규리그 1위·챔피언결정전 우승)로 막을 내렸다. 대한항공은 여세를 몰아 13일 열리는 V리그 시상식에서도 주인공 등극을 노린다.