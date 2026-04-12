“이란 핵프로그램 상당 보존”…합의 도출 어려워지나

지난해 6월 미 벙커버스터 공습받은 이란 지하핵시설. EPA연합뉴스

일부 연구시설 등 관련 인프라는 파괴됐지만, 여전히 핵무기 개발에 필요한 주요 수단은 대부분 보유하고 있다는 것이다.