대구 달성군 음식물 쓰레기 감량 경진대회 진행
대구 달성군은 무선 주파수 인식(RFID) 기반 음식물 종량기가 설치된 공동주택을 대상으로 ‘음식물 쓰레기 감량 경진대회’를 개최한다고 12일 밝혔다.
감량 실적에 따라 실질적인 포상을 제공해 주민들의 자발적인 환경 보호 참여를 이끌어낸다는 취지로 진행된다. 올해 처음 시행되는 이번 대회는 주관적인 평가 대신 장비에 기록된 객관적 데이터를 활용해 자원 순환의 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
평가는 이달부터 오는 10월까지 7개월간 이어진다. 지난해 같은 기간 대비 배출량을 얼마나 줄였는지가 핵심 지표다. 별도의 참가 신청 절차 없이 관내 모든 해당 단지를 전수 조사함으로써 평가의 공정성과 행정 편의를 동시에 잡았다.
연말 시상을 통해 선정된 우수 공동주택에는 폐기물 수거 및 처리 관련 용품이 지원된다. 단지 단위의 포상은 물론 세대별로도 혜택이 돌아가도록 구성해 아파트 구성원 전체가 환경 보호의 주체가 되도록 유도할 방침이다.
최재훈 달성군수는 “이번 행사를 통해 주민들 스스로 생활 속 폐기물 발생 억제에 참여하고 환경 보전을 위한 폐기물 감량에 대한 관심을 높이기를 기대한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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