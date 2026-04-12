의정부시, 파크골프장 확충 본격화…‘건강도시’ 조성
경기 의정부시가 파크골프장 확충을 통해 시민 건강과 생활체육 기반을 강화하는 ‘건강도시’ 조성에 나선다.
의정부시는 지난 10일 부용터널과 장암 파크골프장 일대를 찾아 조성 진행 상황과 보행환경을 점검했다. 시 곳곳에서 파크골프장 조성사업이 본격화되면서 시민들이 일상 가까이에서 운동을 즐길 수 있는 환경이 점차 확대되고 있다.
의정부시는 2025년 말 기준 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘어서며 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 이에 따라 건강한 삶을 유지할 수 있는 환경 조성이 중요한 과제로 떠올랐다.
이러한 흐름 속에서 파크골프는 신체 부담이 적고 접근성이 뛰어나며, 사회적 교류까지 가능한 고령 친화형 생활체육으로 주목받고 있다. 그러나 이용 수요에 비해 시설이 부족한 상황이어서 확충 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 ‘현관을 나서는 순간, 모든 곳이 운동장이 되는 도시’를 목표로 의료 중심을 넘어 일상 속 활동을 지원하는 생활체육 환경 조성에 힘을 쏟고 있다. 시민이 자연스럽게 걷고 운동하며 교류할 수 있는 도시 구조를 만드는 것이 핵심 방향이다.
장암 파크골프장은 기존 18홀에서 27홀로 확대되며, 스윙장과 퍼팅장 등 부대시설을 갖춰 4월 중 개장할 예정이다. 민락동 부용터널 상부에는 18홀 규모 파크골프장과 연습시설, 다목적 공간이 들어서며 6월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.
또한 장암동 하수처리장 상부에는 파크골프장을 포함한 스포츠파크가 조성될 예정으로 9월 착공이 계획돼 있다. 귀락마을과 자일동 일대 신규 조성 사업까지 더해질 경우, 시는 향후 4~5년 내 총 100홀 규모의 파크골프장을 구축하게 된다.
시는 건강을 개인의 문제가 아닌 도시의 지속 가능성과 직결된 핵심 요소로 보고 있다. 시민 건강 증진은 돌봄 부담 완화와 지역사회 활력 유지로 이어지는 만큼, 생활체육 인프라 확대를 통해 도시 경쟁력을 높인다는 방침이다.
시 관계자는 “파크골프장은 단순한 체육시설을 넘어 시민의 건강과 여가, 공동체 활성화를 이끄는 기반”이라며 “앞으로도 누구나 가까운 곳에서 편하게 이용할 수 있는 생활체육 공간을 지속적으로 확충하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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