완도 냉동창고 화재 중 유증기 폭발…소방관 2명 숨져
밀폐 구조·단열재 연소 겹치며 유독가스 확산
7명 재진입 중 2명 고립…구조 지연
토치 작업 중 발화 추정…합동 감식 예정
전남 완도의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 2차 진화 작업 중 유증기 폭발이 발생해 소방관 2명이 고립돼 숨졌다. 밀폐된 공간에서 발생한 폭발과 유독가스로 인해 구조와 수색 작업도 난항을 겪었다.
12일 소방당국에 따르면 이날 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 났다는 신고가 119상황실에 접수됐다. 소방당국은 오전 8시31분쯤 선착대를 투입하고 오전 9시 대응 1단계를 발령해 진화에 나섰다.
현장에 투입된 소방대원들은 1차 진입 후 철수한 뒤 추가 진화를 위해 오전 8시47분쯤 다시 내부에 들어갔다. 이 과정에서 내부에 체류하던 유증기가 폭발하며 불길이 급격히 확산됐고, 진입 대원 7명 가운데 2명이 고립됐다.
당시 현장에는 우레탄폼 단열재 등이 타면서 발생한 유독가스와 짙은 연기가 퍼져 시야 확보와 내부 진입이 어려웠던 것으로 전해졌다. 지휘 팀장은 무전을 통해 대피를 지시했지만 일부 대원이 빠져나오지 못한 것으로 파악됐다.
소방당국은 실종 대원의 위치 추적을 통해 오전 10시2분쯤 완도소방서 소속 A소방위(44)를 현장에서 숨진 채 수습했다. 이어 오전 11시23분쯤 해남소방서 북평지역대 소속 B소방사(31)도 위독한 상태로 발견돼 구조됐으나 병원으로 옮겨진 뒤 끝내 숨졌다. 이 화재로 수산물 업체 관계자 C씨(50대)가 연기를 들이마셔 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
소방당국은 인력 115명과 장비 39대를 투입해 이날 오전 11시26분쯤 큰 불길을 잡았다. 다만 2층, 연면적 3693㎡ 규모의 창고 건물 일부가 샌드위치 패널 구조로 돼 있어 연기가 내부에 차면서 진화에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.
소방당국은 진화 작업을 하던 중 유증기로 인한 폭발이 발생해 사고를 당한 것으로 보고 있다. 유증기는 기름이 증발한 가연성 기체로, 정전기나 작은 불씨에도 폭발하는 위험물질이다. 냉동창고 특성상 밀폐 구조와 단열재 연소가 맞물리며 폭발 위험이 높았던 환경으로 분석된다.
이민석 전남 완도소방서장은 12일 언론 브리핑을 통해 “화재 현장에 도착한 소방대원 7명이 1차 진입해 화재 진압을 하고 밖으로 철수했다”며 “이어 상황 판단 회의를 하던 중 다른 지점에서 연기가 보여 2차 진입을 결정했다”고 설명했다.
그러면서 “2차 진입 과정에서 천정에 머물러 있던 것으로 추정되는 유증기가 폭발했다”며 “검은 연기와 불꽃이 보여 지휘팀장이 밖으로 대피하라고 무전으로 알렸으나 7명 중 2명은 대피를 하지 못했다”고 말했다.
초기 조사에서 업체 관계자 C씨는 바닥 에폭시 페인트 작업 과정에서 토치를 사용하던 중 불이 났다고 진술한 것으로 전해졌다.
이재명 대통령과 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관은 사고 직후 가용 인력과 장비를 총동원해 구조와 진화에 총력을 다할 것을 지시했다. 이 대통령은 이날 소방사 B씨의 실종 보고를 받은 후 “사고 수습과 인명 구조에 가용 자원을 총동원하라”고 지시했다. 또 인명 구조와 함께 현장 구조 인력의 안전 확보에도 만전을 기할 것을 당부했다.
경찰과 소방 당국은 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 사망 경위를 조사할 계획이다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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