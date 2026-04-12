넥슨, 메이플스토리 23주년 기념 롯데월드 전일 대관 행사
넥슨은 온라인게임 ‘메이플스토리’의 서비스 23주년을 기념해 오는 29일 서울 잠실 롯데월드 어드벤처 전일 대관 행사를 진행한다.
이번 행사는 서비스 23주년 당일인 29일 오전 10시부터 오후 9시까지 열린다. 행사에 참여한 이용자는 최근 정식 개장한 메이플 아일랜드를 포함한 다양한 어트랙션과 시즌 페스티벌 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 즐길 수 있다. 전일 대관 행사만을 위해 마련된 특별한 이벤트도 체험할 수 있다.
행사 입장권은 티켓링크를 통해 판매된다. 1차 예매는 20일 오후 8시, 2차 예매는 24일 오후 8시에 진행된다. 1차 멤버십 코드는 대표 캐릭터 280레벨 이상 이용자에게, 2차 멤버십 코드는 260레벨 이상 280레벨 미만 이용자에게 발급된다. 또한 15일까지 최근 1년간 매일 출석, 코디 아이템 1500개 이상 보유, 2003년 생성 캐릭터 보유 등 9개 조건 중 1개 이상을 달성한 이용자를 대상으로 추첨을 통해 입장권을 선물하는 초대 이벤트도 함께 열린다.
현장에서는 인기 메이플스토리 크리에이터들이 일일 직원으로 참여할 예정이다. 롯데월드 어드벤처 만남의 광장에 운영 중인 ‘메이플 용사가 되어보자!’ 포토존에는 23주년을 기념하는 케이크 디자인이 새롭게 적용된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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