14일 동안 700리 걸으며 퇴계 정신과 삶의 철학 체감
‘제6회 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현 행사’ 12일 안동 도산서원에서 폐막
경북도는 지난 달 30일 서울 경복궁을 출발해 5개 시도(서울·경기·강원·충북·경북)를 거쳐 270㎞(약 700리)를 걸어온 ‘제6회 퇴계 선생 마지막 귀향길 재현행사’가 12일 안동 도산서원에서 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.
‘퇴계의 길, 미래를 열다’를 주제로 열린 이번 행사는 전국적 관심 속에 역대 최대 규모인 250여명이 참여해 450여년 전 마지막 귀향길을 완주하며 선생이 평생에 걸쳐 실천한 정신과 고귀한 삶의 철학을 깊이 체감했다.
폐막 행사에는 황명석 경북도지사 권한대행, 김병일 도산서원 원장과 재현단 등 300여명이 참석했다. 재현단과 참석자들은 마지막 구간(안동 삽골재~도산서원)을 함께 걸으며 14일 간의 여정을 마무리했다.
폐막식에서는 14일간 재현단의 경과 영상과 시청과 소감문 발표 등을 통해 그간의 추억과 성과를 공유하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 참가자들은 귀향길 여정 속에서 느낀 퇴계 정신의 가치와 개인적 성찰을 함께 나누며 행사의 의미를 더욱 깊이 있게 되새겼다.
경북도는 이번 행사를 통해 퇴계 선생을 단순한 성리학자를 넘어 농업기술(강남농법) 보급과 서원 교육 체계화를 통해 지역발전 선순환 모델을 구축한 혁신가로 재조명하고 있다.
강남농법이란 중국 송나라 시대 강남지역(양쯔강 이남)에서 발달한 선진 농업 기술로 수리 시설 확충과 모내기법(이앙법) 등을 통해 휴한(휴식) 없이 연작을 가능하게 했으며 시비법(비료법) 개선으로 생산력을 극대화한 농법을 말한다.
경북도는 퇴계가 강조한 지역 자치와 인재 양성의 정신이 ‘지방시대’의 핵심 가치와 맞닿아 있다고 보고 있다.
도 역점 시책인 ‘저출생과의 전쟁’역시 교육과 일자리의 균형을 통해 지역에 사람이 모여 살게 했던 퇴계 정신과 맥을 같이 한다고 보고 이를 정책적으로 확산해 나갈 계획이다.
도는 이번 재현행사의 성공적인 마무리를 발판 삼아 퇴계의 귀향길을 ‘동양의 산티아고’로 브랜드화하고 전 세계인이 찾는 대한민국 대표 인문학 문화콘텐츠로 육성해 나갈 방침이다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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