1년에 단 한 번 제주마 방목지 특별 개방
18~19일
천연기념물 제주마와 전통 목축문화를 알리는 제주마 입목 문화 축제 ‘히잉 페스티벌’이 오는 18~19일 제주시 용강동 5·16도로변에 있는 제주마 방목지에서 열린다.
제주도 축산생명연구원에 따르면 입목(入牧)은 겨울 동안 마을 근처에서 기르던 말을 봄이 되면 해발 200~600m의 중산간 초지에 풀어놓는 제주의 전통 목축문화다.
겨울에는 추위와 먹이 부족으로 말을 마을 가까이에 두고 관리하고, 봄이 되면 물과 풀이 풍부한 방목지로 옮겨 자유롭게 키웠다.
여러 소유주의 말을 같은 날 공동으로 몰아 보냈기 때문에 입목은 단순한 방목을 넘어 마을 공동체가 함께 참여하는 의례적 행사로 자리잡았다. 말몰이는 ‘말테우리’라고 불리던 말몰이꾼이 맡았다.
이번 축제는 이러한 전통을 현대적으로 재현한 행사다. 평소 일반인 출입이 제한되는 문화유산 보호구역인 제주마 방목지가 특별 개방돼 방문객들은 광활한 초지에서 뛰어 다니는 제주마와 흑우를 가까이서 볼 수 있다.
축제의 하이라이트는 제주마 입목 퍼포먼스다. 100여 마리의 제주마가 말테우리와 교감하며 드넓은 초원을 질주한다. 오는 18~19일 양일간 오전 11시 30분과 오후 3시 하루 두 차례 진행된다.
이어지는 천연기념물 퍼레이드는 제주의 귀중한 축산 자원을 한눈에 볼 수 있는 특별한 시간이다. 제주마를 비롯해 한라마·포니·제주흑우가 차례로 등장해 관람객들에게 제주의 독특한 목축문화를 소개한다.
목장 경계석길 걷는 ‘잣성 트레킹’, 초지를 배경으로 한 아웃도어 요가와 싱잉볼 명상, 목장 음악회, 촐밧듸피크닉 등 다양한 프로그램이 마련된다.
지역 소상공인이 참여하는 벼룩시장과 6차산업 홍보관에서는 제주 특산물을 판매한다.
영유아를 위한 ‘몽생이말아톤’, 당근협동 달리기, 경운기 그랑프리 같은 이색 이벤트도 준비된다. 말 가면‧목마 만들기, 타투 스티커 체험, 말 체험, 가상현실(VR) 승마체험 등 지난해보다 더욱 풍성한 프로그램이 관람객을 맞이한다.
양원종 제주도 축산생명연구원장은 “제주 고유 유산인 제주마와 전통 목축문화의 가치를 알리기 위한 자리”라며 “도민에게는 자부심을, 관광객들에게는 제주의 진면목을 경험하는 감동의 장을 선사하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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