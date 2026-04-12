유은혜 “아이들 함께 살아갈 수 있는 힘 기르는 교육”

이에 유 후보는 “취지는 공감하지만 교사에게 부담이 집중되는 구조로는 정책 효과를 기대하기 어렵다”며 “상담사, 사회복지사 등 전문 인력을 별도로 배치하는 ‘학교 안 학교’ 모델을 통해 교사와 역할을 분리하고 지원 체계를 구축하겠다”고 대안을 내놓았다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 “현장의 목소리를 바탕으로 교육을 정상화하고, 우리 아이들이 스스로 판단하고 함께 살아갈 수 있는 힘을 기르는 교육을 만들겠다”고 말했다.유은혜 예비후보는 11일 수원 인계동 선거사무소에서 청소년들과 간담회를 열고 “교육은 하나의 정책으로 바뀌는 것이 아니라 구조와 문화, 제도가 함께 바뀌어야 한다”며 이같이 밝혔다.이날 간담회에서 청소년들은 민주시민교육, 장애 인식 개선, 학생맞춤통합지원, 미디어 리터러시 교육을 비롯해 여러 현안을 제기했다.민주시민교육과 관련한 “민주시민교육의 필요성은 크지만 정치적 논란과 민원 가능성 때문에 학교 현장에서 위축된 상황”이라는 참석자의 지적에 유 예비후보는 “민주시민교육은 특정한 이념 교육이 아니라 우리가 어떤 기준으로 세상을 바라보고 함께 살아갈 것인가를 배우는 과정”이라며 “헌법적 가치와 타인에 대한 존중, 합리적 판단력을 기르는 것이 핵심”이라고 강조했다.이어 “지난 4년 민주시민교육과 역사교육이 축소되고 관련 부서까지 사라지면서 현장에서 단절이 발생했다”며 “이로 인해 학생들이 편향된 정보에 반복적으로 노출되고 판단 기준이 형성되기 전에 왜곡된 인식이 자리 잡을 수 있다”고 우려를 나타냈다.그러면서 유 후보는 “현재 교사들이 정치적 중립성 논란으로 발언 자체를 위축하는 상황에서는 제대로 된 교육이 어렵다”며 “수업 외 영역에서 교사의 기본적인 시민권 보장은 필요하며 교사의 정치적 기본권 보장을 위한 법·제도 개선이 국회 차원에서 이루어져야 한다”고 주장했다.장애 인식 개선과 관련해서는 “장애 인식은 한 번의 교육으로 바뀌는 것이 아니라 함께 생활하고 경험하는 과정 속에서 형성된다”며 “교육 과정과 학교 생활 전반에서 자연스럽게 이루어지는 통합교육 환경을 만들어야 한다”고 말했다. 이어 “특수교사와 지원 인력, 교육 도구 등 전반적인 지원 체계를 강화하겠다”고 덧붙였다.최근 시행된 ‘학생맞춤형통합지원’ 정책이 학교 현장에 부담으로 작용하고 있다. 특히 준비 없이 정책이 시행되면서 교사들에게 행정과 지원 역할이 과도하게 전가되고 있다”고 한 참석자가 우려를 전했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지