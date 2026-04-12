미·이란 첫 대면 협상 ‘노딜’…이란 ‘핵개발 포기’ 입장차 컸다

밴스 부통령 “합의 못 하고 미국 복귀”

이란 “2~3개 주요 사항에 이견”

휴전 2주 시한 속 향후 전망 안개속

트럼프 ‘이란 해상 봉쇄’ 기사 게재하며 이란 압박

J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 부통령 전용기에 오르며 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

몇 개 사항들에 대해 상호 이해에 도달했으나 2∼3개 주요 사항에 대해 이견이 있었으며 그 결과 합의가 불발됐다”고 설명했다.

이날 양측이 구체적으로 언급하진 않았지만 호르무즈 해협 개방도 견해차가 컸던 것으로 관측된다.