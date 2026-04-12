남양주 화도IC 진입램프 확장 효과…출근길 정체 해소
경기 남양주시가 화도IC 서울방향 진입램프 확장공사를 완료하며 출근 시간대 교통 흐름이 크게 개선됐다.
남양주시는 서울춘천고속도로와 협력해 추진한 화도IC 진입램프 확장공사를 마무리하고, 지난 3월 28일부터 해당 구간을 개방한 이후 출근 시간대 통행 여건이 눈에 띄게 개선됐다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 서울 방향 차량이 집중되며 상습적인 정체가 발생하던 구간의 교통 흐름을 개선하기 위해 추진됐다. 개방 이후 차량이 효율적으로 분산되면서 통행이 한층 원활해졌고, 램프 구간과 본선 합류 구간의 흐름도 함께 개선된 것으로 나타났다.
공사는 기존 1차로를 2차로로 확장하는 방식으로 진행됐으며, 총 257m 구간에 걸쳐 시행됐다. 해당 사업은 금남5지구 산업유통형 지구단위계획에 따른 공공기여 사업으로 추진됐다. 시는 이번 확장으로 시민들의 출근길 불편이 상당 부분 해소된 것으로 보고 있다.
주광덕 남양주시장은 “화도IC 서울방향 진입램프 확장으로 시민들의 출근길 불편이 상당 부분 해소돼 다행이다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 시민이 체감하는 교통개선 성과를 만들어가겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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