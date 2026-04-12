파주 ‘천원택시’ 66개 마을로 확대…“교통복지 강화”
경기 파주시가 ‘천원택시’ 사업을 66개 마을로 확대하고 노선 증설에 나서며 교통복지 강화에 나선다.
파주시는 2026년부터 천원택시 운행 마을을 기존 63개에서 66개로 확대하고, 지난 1일부터 총 230개 노선을 운영 중이라고 12일 밝혔다.
이번 확대는 군내면 조산리, 송촌동, 하지석동 3개 마을이 새롭게 포함된 것으로, 주민 이동 편의 향상과 교통 사각지대 해소에 초점을 맞췄다.
천원택시는 대중교통 이용이 어려운 지역 주민들이 1회 1000원으로 주요 거점까지 이동할 수 있도록 지원하는 사업으로, 2019년 4월 14개 마을을 대상으로 시범 운영을 시작했다. 이후 높은 주민 호응을 바탕으로 지속적으로 확대되며 파주시 대표 교통복지 정책으로 자리 잡았다.
이번 노선 확대에서는 행정복지센터와 전통시장 등 주민 생활과 밀접한 거점을 중심으로 목적지를 추가해 실질적인 이용 편의를 높였다. 특히 고령층과 교통약자의 접근성을 강화하는 데 중점을 두고, 주민 생활 동선에 맞춘 맞춤형 교통서비스를 제공할 계획이다.
운행 범위도 기존 읍·면 지역을 넘어 교하동 일부 마을까지 확대됐다. 행정구역상 ‘동’ 지역이지만 대중교통 여건이 열악한 지역까지 지원을 넓힌 점에서 의미가 크다는 평가다.
시는 향후 조례 개정을 통해 현재 기준에 포함되지 못한 마을까지 지원할 수 있도록 제도 개선을 추진한다. 이를 통해 천원택시 사각지대를 단계적으로 해소하고 보다 많은 시민에게 균등한 이동권을 보장한다는 방침이다.
이용을 원하는 주민은 행정복지센터에 신청 후 등록된 휴대전화로 파주시 브랜드콜을 통해 호출하면 이용할 수 있으며, 하루 2회까지 1000원만 부담하면 된다. 나머지 운임은 파주시가 지원한다.
시 관계자는 “천원택시는 시민들의 높은 호응 속에 성장해 온 교통복지의 상징적 사업”이라며 “앞으로도 시민 의견을 반영해 대상 지역을 확대하고 운영을 내실화해 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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