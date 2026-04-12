울산시, 2030년까지 403억 투입‘AI’로 조선산업 체질 개선
공정별 개발 벗어나 범용 파운데이션 모델 구축
울산시가 인공지능(AI)을 활용해 조선산업의 근본적인 체질 개선에 나선다.
울산시는 과학기술정보통신부 주관 ‘초거대 산업 AI 연구지원사업’에 최종 선정되어, 향후 5년간 국비 285억원을 확보했다고 12일 밝혔다.
이번 사업에는 2030년까지 국비와 시비를 포함해 총 403억원의 사업비가 투입될 예정이다.
이번 사업의 핵심은 조선업에 최적화된 ‘AI 파운데이션 모델’ 구축이다.
파운데이션 모델이란 대규모 데이터를 사전 학습해 다양한 작업에 범용적으로 활용할 수 있는 기초 AI를 의미한다.
기존에는 개별 공정마다 별도의 AI를 개발해야 했으나, 앞으로는 산업 전반을 아우르는 ‘초거대 산업 AI’를 통해 공정 간 연계성을 높이고 글로벌 조선 강국으로서의 위상을 공고히 한다는 전략이다.
시는 주관기관인 울산과학기술원(UNIST)과 협력해 그래픽처리장치(GPU) 기반 인프라를 구축하고, 조선업 전주기 데이터를 통합 활용할 수 있는 체계를 마련한다.
이를 바탕으로 2030년까지 현장 내 수십 가지 과업에 대한 AI 전환(AX) 실증 및 고도화를 단계적으로 추진할 계획이다.
울산시는 이번 사업이 생산 현장에 혁신적인 변화를 불러올 것으로 기대하고 있다.
AI가 최적의 생산 일정을 수립하고 공정을 관리함으로써 생산성 향상과 비용 절감을 동시에 달성할 수 있기 때문이다.
특히 조선업계의 고령화 문제 해결을 위해 ‘숙련공의 노하우 전승’에 주력한다.
수십 년간 축적된 베테랑 기술자의 제조 지식을 데이터화하여 AI에 학습시킴으로써, 인력 구조 변화에 흔들리지 않는 지속 가능한 제조 생태계를 구축한다는 방침이다.
시는 조선업에서 거둔 AI 혁신 성과를 자동차, 석유화학, 비철금속 등 울산의 다른 주력 산업으로 확산시킨다는 청사진을 그리고 있다.
울산시 관계자는 “대규모 산업 데이터를 기반으로 AI 기술을 접목해 조선산업의 초격차 경쟁력을 확보하겠다”며 “조선업의 성공 모델을 발판 삼아 지역 산업 전반의 AI 생태계를 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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