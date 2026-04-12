울산시, 2030년까지 403억 투입‘AI’로 조선산업 체질 개선

공정별 개발 벗어나 범용 파운데이션 모델 구축

울산시가 인공지능(AI)을 활용해 조선산업의 근본적인 체질 개선에 나선다.

시는 조선업에서 거둔 AI 혁신 성과를 자동차, 석유화학, 비철금속 등 울산의 다른 주력 산업으로 확산시킨다는 청사진을 그리고 있다.