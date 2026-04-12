청양 ‘장승축제’ ‘토마토·벚꽃 문화축제’ 성료
충남 청양의 대표 축제인 ‘장승축제’와 ‘토마토·벚꽃 문화축제’가 성황리에 막을 내렸다.
제27회 칠갑산 장승문화 축제는 11∼12일 칠갑산장승공원에서 열렸다. 축제 첫날에는 축제의 서막을 알리는 장승 제례와 함께 박진감 넘치는 풍물놀이가 펼쳐졌다. 특히 올해 장승명문식에는 퍼포먼스 그룹 청명이 출연해 장승 문화를 현대적으로 재해석한 역동적인 공연을 선보였다.
12일에는 전국의 장승 조각가들이 모여 저마다의 솜씨를 뽐낸 장승 조각가 초청 시연이 펼쳐졌다. 실제 전통 방식을 재현한 청양 전통 혼례식도 열려 관람객들에게 특별한 볼거리를 선사했다.
임호빈 칠갑산 장승문화 축제 추진위원장은 “만개한 벚꽃 아래에서 전통문화의 깊은 울림을 전할 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 청양을 세계적인 장승 문화의 중심지로 자리매김하도록 더욱 다채로운 콘텐츠를 개발하겠다”고 말했다.
제5회 청남면 토마토·벚꽃 문화축제는 10∼12일 청남면 청소교 일원에서 열렸다.
지역 주민들이 직접 기획하고 운영한 이번 축제는 드럼, 색소폰, 장구 난타 공연을 비롯해 지역 초등학생들의 북춤, 청남면민 노래자랑 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 북한예술단의 특별 공연과 초대가수들의 무대도 펼쳐졌다.
농특산물 장터에서 토마토와 표고버섯, 꿀 등 지역 농특산물을 산지 직송으로 저렴하게 판매했고, 짚공예 체험, 안심팔찌 만들기 등 가족 단위 체험 프로그램도 진행됐다.
이민구 주민자치회장은 “주민들의 적극적인 참여와 전국에서 찾아주신 방문객 덕분에 축제를 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “청남면의 따뜻한 정과 싱싱한 토마토의 맛이 방문객들에게 잊지 못할 봄날의 추억이 됐길 바란다”고 밝혔다.
청양=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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