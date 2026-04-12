기름값 폭등 틈타 가짜 석유…경기 주유소 4곳 적발
중동 전쟁의 여파로 휘발유 가격이 치솟고 있는 가운데 가짜 석유를 판매해 온 경기도 내 주유소 4곳이 적발됐다.
12일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면, 경기도 과천 A 주유소와 화성의 B 주유소가 가짜 석유를 취급한 사실이 드러나 각각 5000만원의 과징금 처분을 받았다. 용인에 위치한 주유소 2곳도 같은 이유로 적발돼 각각 1716만원과 2548만원의 과징금을 부과받았다.
이들 주유소는 가짜 석유제품을 제조·수입·저장·운송·보관 또는 판매하는 행위를 엄격히 금지하고 있는 ‘석유 및 석유대체연료 사업법 제29조 1항 1호’를 위반한 것으로 확인됐다.
현행법상 가짜 석유제품을 취급할 경우, 행정 처분인 과징금 부과와 별개로 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금 등 형사 처벌까지 받을 수 있다.
앞서 정부는 중동 전쟁 발발 이후 국제 유가가 급등하자, 범부처 합동 점검단을 구성해 불법 석유 유통, 매점매석, 가짜 석유 및 혼합 판매 등 불공정 거래 행위에 대한 대대적인 집중 단속에 나선 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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