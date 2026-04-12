美·이란 협상 결렬됐는데…이 와중에 UFC 보러 간 트럼프

UFC 경기를 관람 중인 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

CNN과

등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 UFC 경기를 보기 위해 플로리다주 마이애미의 카세야 센터를 찾았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

현장엔

장녀 이방카 트럼프와 마코 루비오 미 국무장관 등이 함께했다.

JD 밴스 부통령이

기자회견을 통해 협상 결렬을 발표한 직후엔 경기장 화면에

트럼프 대통령 모습이 나오기도 했다.

밴스 부통령은 이날 기자회견에서 회담을 진행하는 동안 트럼프 대통령과 지속해 소통했다고 밝혔었다.

그는 “(회담이 진행된)

21시간 동안 몇번이나 통화했는지 모르겠으나 여섯번에서 열두번 정도 했을 것”이라고 말했다.

그는 협상이 진행되는 동안 루비오 장관을 비롯해 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 브래드 쿠퍼 미 중부사령관 등과도 대화를 나눴다고 덧붙였다.