차세대 발레 스타 3인방 “ABT 스튜디오 컴퍼니에서 성장중”

박건희·박수하·박윤재, 17~18일 마포아트센터에서 발레 갈라에 참여



ABT 스튜디오 컴퍼니의 2025~2026시즌 단원으로 활동하는 박건희(왼쪽부터), 박수하, 박윤재 (c)Lyeowon Kim, Rod Brayman, BAKI

“기본기를 중시하되 무용수가 개성을 찾도록 하는 게 ABT 스튜디오 컴퍼니의 강점이에요.”



오는 17~18일 서울 마포아트센터에서 열리는 ABT 스튜디오 컴퍼니 갈라 공연에 참여하는 한국 무용수 박건희, 박수하, 박윤재가 서면 인터뷰에서 발레단의 특징에 대해 한목소리로 입을 모았다. ABT 스튜디오 컴퍼니는 세계 최정상급 발레단인 아메리칸 발레 시어터(ABT) 산하의 차세대 무용수 육성 단체다. 현재 ABT 출신의 85%가 이곳 출신으로, 매년 오디션을 통해 12~14명 안팎의 소수 정예를 선발한다. 박건희, 박수하, 박윤재가 2025~2026시즌 ABT 스튜디오 컴퍼니 단원이 된 것은 전도유망한 프로 무용수로서 성장할 가능성을 인정받은 것이다. 내한 공연을 앞두고 세 한국 무용수 3인과 서면 인터뷰를 가졌다.



박건희가 솔로춤을 추는 모습. (c)Jennifer Curry Wingrove

지난 2024년 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 대상을 받은 박건희는 ABT 스튜디오 컴퍼니 장학금을 받고 미국으로 건너간 뒤 오디션에 합격해 입단했다. 그리고 박수하는 ABT 산하 발레학교인 재클린 케네디 오나시스(JKO) 학교에서 수학한 후 사샤 라데츠키 감독의 제안을 받아 ABT 스튜디오 컴퍼니에 합류했고, 박윤재도 지난해 2월 로잔 콩쿠르 우승 이후 JKO 학교의 제안을 받고 유학을 준비하던 중 라데츠키 감독의 제안으로 ABT 스튜디오 컴퍼니에 바로 입단했다.



세 무용수가 ABT 스튜디오 컴퍼니에 입단해 느낀 것은 비슷하다. 한국과 마찬가지로 기본기를 중시하지만, 무용수의 개성을 강조하는 환경이라는 점이 특별하다는 것이다. 또한, 세 무용수는 “클래식 외에 네오클래식, 컨템포러리까지 다양한 스펙트럼의 발레 레퍼토리를 익히면서 여러 안무가와 직접 작업하는 경험을 쌓는 게 큰 장점”이라면서 “이와 함께 많은 무대 경험과 투어 활동도 우리 같은 예비 무용수들에겐 정말 소중하다”고 강조했다.



제럴드 아르피노 안무 ‘버스데이 바리에이션’ 중 발레리노 맥스 바커와 함께 2인무를 추고 있는 박수하 (c)Emma Zordan

이와 함께 세 사람은 한국과 비교해 ABT 스튜디오 컴퍼니 교육과정의 특별함을 짚기도 했다. 박건희는 “한국과 비교해 발레 외에 재즈나 안무 등 다양한 메소드를 경험할 수 있으면서, 발레 역사와 음악에 대해서도 깊이 배울 수 있는 게 큰 차이”라고 말했다. 이어 박수하는 “한국에서는 학생으로서 극한적인 교육을 받았다면, 미국에서는 춤추는 것을 즐기는 방법을 배운 것 같다. 물론 기본기를 쌓기에 한국 시스템만 한 것은 없다고 생각한다”고 피력했다. 박윤재 역시 “한국에서는 학생으로서 배우는 과정이었고, 미국에서는 무용수에 조금 더 가까운 입장이라는 점에서 차이가 날 수밖에 없다”면서도 “다만 한국에서 정해진 틀에 맞춰 동작을 보완하는 것이 중요했던 데 비해 미국에서는 단점을 숨기기보다 장점을 극대화하는 데 포커스가 맞춰진 것 같다”고 덧붙였다.



세 사람의 사례에서 보듯 탄탄한 기본기를 갖춘 한국 무용수들의 국제적 경쟁력은 이전과 비교할 수 없을 만큼 높다. 다만 조금 더 앞으로 나아가기 위해 보완해야 할 부분이 있는 것도 사실이다. 박건희는 “한국 무용수들이 어릴 때부터 쌓아온 기본기가 좋은 만큼 각자만의 맛, 즉 개성을 첨가하면 좋을 것 같다”고 말했다. 그리고 박수하는 “한국에서 혹독한 훈련 때문에 ‘발레가 예술’이라는 정체성을 잃는다고 느낄 때가 있었다. 하지만 기본기를 갖추되 개인의 고유한 예술성을 잃어버려선 안 된다”고 강조했고, 박윤재는 “한국 무용수들은 기본기와 함께 꾸준함, 정신력이 매우 좋다. 다만 어릴 때부터 장르를 불문하고 다양한 춤을 보고 배우는 것이 좋겠다는 생각을 자주 한다”고 밝혔다.



제롬 로빈스의 ‘인터플레이’를 추고 있는 박윤대 (c)Emma Zordan

이번 내한공연에서 ABT 스튜디오 컴퍼니는 ‘라 바야데르’의 2막 약혼 축하연 중 앞부분과 그소브스키의 ‘그랑 파 클래식’ 등 무용수들의 기량을 확인할 수 있는 고전 레퍼토리부터 현대 발레의 거장인 트와일라 타프의 ‘콘브레드’, 크리스토퍼 휠던의 ‘파리의 아메리카인’ 파드되, 알렉세이 라트만스키의 ‘번스타인 인 버블’, 타일러 펙의 ‘세 사람을 위한 변주곡’ 그리고 신세대 안무가인 케이티 커리어의 ‘사우다지’와 브래디 파라의 ‘청명한 하늘’ 등을 선보인다. 클래식 발레에 초점이 맞춰진 국내와 달리 컨템포러리 발레의 비중이 높다. 세 사람 역시 무용수로서 컨템포러리 발레의 소화 능력을 강조했다.



박건희는 “현재 프로 무용수가 되기 위한 과정을 밟으면서 느끼는 점은 장르에 따라 표현의 전환이 빨라야 한다는 것이다. 즉 클래식 발레와 컨템포러리 발레를 자유롭게 오갈 수 있어야 한다. 그래야만 다양한 장르를 소화할 수 있는 좋은 무용수가 될 수 있다”고 말했고, 박수하 역시 “ABT 메인 컴퍼니의 공연을 보더라도 이제는 클래식 발레와 컨템포러리 발레는 물론이고 보다 다양한 장르의 춤이 요구되기도 한다. 클래식 발레에만 집중할 것이 아니라 어떤 안무든 잘 소화하고 해석할 수 있는 무용수의 개성과 능력이 요구된다”고 부연했다. 박윤재도 “어릴 때부터 컨템포러리 발레나 다른 춤을 자주 경험하는 게 좋다고 생각하다. ABT 메인 컴퍼니를 비롯해 전 세계 발레단에서 컨템포러리 발레의 비중이 높아지는 만큼 무용수들의 시선도 넓어져야 한다”고 강조했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “기본기를 중시하되 무용수가 개성을 찾도록 하는 게 ABT 스튜디오 컴퍼니의 강점이에요.”오는 17~18일 서울 마포아트센터에서 열리는 ABT 스튜디오 컴퍼니 갈라 공연에 참여하는 한국 무용수 박건희, 박수하, 박윤재가 서면 인터뷰에서 발레단의 특징에 대해 한목소리로 입을 모았다. ABT 스튜디오 컴퍼니는 세계 최정상급 발레단인 아메리칸 발레 시어터(ABT) 산하의 차세대 무용수 육성 단체다. 현재 ABT 출신의 85%가 이곳 출신으로, 매년 오디션을 통해 12~14명 안팎의 소수 정예를 선발한다. 박건희, 박수하, 박윤재가 2025~2026시즌 ABT 스튜디오 컴퍼니 단원이 된 것은 전도유망한 프로 무용수로서 성장할 가능성을 인정받은 것이다. 내한 공연을 앞두고 세 한국 무용수 3인과 서면 인터뷰를 가졌다.지난 2024년 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 대상을 받은 박건희는 ABT 스튜디오 컴퍼니 장학금을 받고 미국으로 건너간 뒤 오디션에 합격해 입단했다. 그리고 박수하는 ABT 산하 발레학교인 재클린 케네디 오나시스(JKO) 학교에서 수학한 후 사샤 라데츠키 감독의 제안을 받아 ABT 스튜디오 컴퍼니에 합류했고, 박윤재도 지난해 2월 로잔 콩쿠르 우승 이후 JKO 학교의 제안을 받고 유학을 준비하던 중 라데츠키 감독의 제안으로 ABT 스튜디오 컴퍼니에 바로 입단했다.세 무용수가 ABT 스튜디오 컴퍼니에 입단해 느낀 것은 비슷하다. 한국과 마찬가지로 기본기를 중시하지만, 무용수의 개성을 강조하는 환경이라는 점이 특별하다는 것이다. 또한, 세 무용수는 “클래식 외에 네오클래식, 컨템포러리까지 다양한 스펙트럼의 발레 레퍼토리를 익히면서 여러 안무가와 직접 작업하는 경험을 쌓는 게 큰 장점”이라면서 “이와 함께 많은 무대 경험과 투어 활동도 우리 같은 예비 무용수들에겐 정말 소중하다”고 강조했다.이와 함께 세 사람은 한국과 비교해 ABT 스튜디오 컴퍼니 교육과정의 특별함을 짚기도 했다. 박건희는 “한국과 비교해 발레 외에 재즈나 안무 등 다양한 메소드를 경험할 수 있으면서, 발레 역사와 음악에 대해서도 깊이 배울 수 있는 게 큰 차이”라고 말했다. 이어 박수하는 “한국에서는 학생으로서 극한적인 교육을 받았다면, 미국에서는 춤추는 것을 즐기는 방법을 배운 것 같다. 물론 기본기를 쌓기에 한국 시스템만 한 것은 없다고 생각한다”고 피력했다. 박윤재 역시 “한국에서는 학생으로서 배우는 과정이었고, 미국에서는 무용수에 조금 더 가까운 입장이라는 점에서 차이가 날 수밖에 없다”면서도 “다만 한국에서 정해진 틀에 맞춰 동작을 보완하는 것이 중요했던 데 비해 미국에서는 단점을 숨기기보다 장점을 극대화하는 데 포커스가 맞춰진 것 같다”고 덧붙였다.세 사람의 사례에서 보듯 탄탄한 기본기를 갖춘 한국 무용수들의 국제적 경쟁력은 이전과 비교할 수 없을 만큼 높다. 다만 조금 더 앞으로 나아가기 위해 보완해야 할 부분이 있는 것도 사실이다. 박건희는 “한국 무용수들이 어릴 때부터 쌓아온 기본기가 좋은 만큼 각자만의 맛, 즉 개성을 첨가하면 좋을 것 같다”고 말했다. 그리고 박수하는 “한국에서 혹독한 훈련 때문에 ‘발레가 예술’이라는 정체성을 잃는다고 느낄 때가 있었다. 하지만 기본기를 갖추되 개인의 고유한 예술성을 잃어버려선 안 된다”고 강조했고, 박윤재는 “한국 무용수들은 기본기와 함께 꾸준함, 정신력이 매우 좋다. 다만 어릴 때부터 장르를 불문하고 다양한 춤을 보고 배우는 것이 좋겠다는 생각을 자주 한다”고 밝혔다.이번 내한공연에서 ABT 스튜디오 컴퍼니는 ‘라 바야데르’의 2막 약혼 축하연 중 앞부분과 그소브스키의 ‘그랑 파 클래식’ 등 무용수들의 기량을 확인할 수 있는 고전 레퍼토리부터 현대 발레의 거장인 트와일라 타프의 ‘콘브레드’, 크리스토퍼 휠던의 ‘파리의 아메리카인’ 파드되, 알렉세이 라트만스키의 ‘번스타인 인 버블’, 타일러 펙의 ‘세 사람을 위한 변주곡’ 그리고 신세대 안무가인 케이티 커리어의 ‘사우다지’와 브래디 파라의 ‘청명한 하늘’ 등을 선보인다. 클래식 발레에 초점이 맞춰진 국내와 달리 컨템포러리 발레의 비중이 높다. 세 사람 역시 무용수로서 컨템포러리 발레의 소화 능력을 강조했다.박건희는 “현재 프로 무용수가 되기 위한 과정을 밟으면서 느끼는 점은 장르에 따라 표현의 전환이 빨라야 한다는 것이다. 즉 클래식 발레와 컨템포러리 발레를 자유롭게 오갈 수 있어야 한다. 그래야만 다양한 장르를 소화할 수 있는 좋은 무용수가 될 수 있다”고 말했고, 박수하 역시 “ABT 메인 컴퍼니의 공연을 보더라도 이제는 클래식 발레와 컨템포러리 발레는 물론이고 보다 다양한 장르의 춤이 요구되기도 한다. 클래식 발레에만 집중할 것이 아니라 어떤 안무든 잘 소화하고 해석할 수 있는 무용수의 개성과 능력이 요구된다”고 부연했다. 박윤재도 “어릴 때부터 컨템포러리 발레나 다른 춤을 자주 경험하는 게 좋다고 생각하다. ABT 메인 컴퍼니를 비롯해 전 세계 발레단에서 컨템포러리 발레의 비중이 높아지는 만큼 무용수들의 시선도 넓어져야 한다”고 강조했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지