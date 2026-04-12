완도 냉동창고 화재… 내부 고립됐던 소방관 2명 사망

12일 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 내 냉동창고에서 불이 났다. 독자 제공

전남 완도군 한 수산물 보관 냉동창고에서 발생한 화재로 진화 작업에 나섰던 소방관 2명이 모두 숨졌다.