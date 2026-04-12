[속보] 완도 화재 실종 소방관도 사망…사망 피해 2명으로
전남 완도의 냉동창고 화재 진압에 나선 소방관 2명이 현장에 고립돼 숨졌다.
전남 완도 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 났다는 신고가 접수된 것은 12일 오전 8시25분쯤이었다.
소방 당국은 오전 9시를 기해 대응 1단계를 발령했고, 이후 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시2분쯤 실종됐다.
실종된 대원들의 위치 정보를 확인한 소방 당국은 오전 10시2분쯤 완도소방서 소속 소방위 A씨를 숨진 상태로 수습했다. 오전 11시23분쯤에는 해남소방서 지역대 소속 소방사 B씨가 숨진 채 발견됐다.
화재 현장에서는 수산물 업체 관계자 1명도 연기를 들이마시고 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
소방 당국은 오전 11시26분쯤 진화를 마무리했다.
화재는 냉장창고 페인트 제거를 위해 토치 작업을 하던 중 발생한 것으로 전해졌다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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