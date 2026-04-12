[속보] 완도 화재 실종 소방관도 사망…사망 피해 2명으로

완도 창고 화재 현장. 연합뉴스

오전 9시를 기해 대응 1단계를 발령했고, 이후 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시2분쯤 실종됐다.

실종된 대원들의 위치 정보를 확인한 소방 당국은 오전 10시2분쯤

완도소방서 소속 소방위 A씨를 숨진 상태로 수습했다. 오전 11시23분쯤에는

해남소방서 지역대 소속 소방사 B씨가 숨진 채 발견됐다.

소방 당국은 오전 11시26분쯤 진화를 마무리했다.