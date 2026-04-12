인천 75세 이상 어르신 ‘시내버스 무료’…하반기 시행

i-실버 패스 카드 디자인. 인천시 제공

단순한 교통비 지원을 넘어 어르신 이동권을 실질적으로 보장하는 제도 전환이라는 점에서 의미가 크다. 특히 버스를 포함한 통합 무임 교통비 지원체계 구축은 수도권에서 처음이다. 향후 유사 정책 확산의 기준이 될 수 있다.