인천 75세 이상 어르신 ‘시내버스 무료’…하반기 시행
인천시는 올해 하반기부터 75세 이상 어르신을 대상으로 한 ‘i-실버 패스’를 시행한다고 12일 밝혔다
i-실버 패스가 도입되면 기존 지하철에 한정됐던 무임 혜택이 시내버스로 확대된다. 이를 통해 하나의 카드로 두 교통수단을 모두 무료로 이용할 수 있다.
지원 대상은 약 22만명이다. 기존 시니어 프리패스를 i-실버 패스로 교체 발급받아 사용하면 된다. 관련 사업비는 올해 170억원이다. 전액 시비로 투입된다.
단순한 교통비 지원을 넘어 어르신 이동권을 실질적으로 보장하는 제도 전환이라는 점에서 의미가 크다. 특히 버스를 포함한 통합 무임 교통비 지원체계 구축은 수도권에서 처음이다. 향후 유사 정책 확산의 기준이 될 수 있다.
시는 현재 i-실버 패스 도입 준비에 속도를 내고 있다. 지난달 카드 디자인을 확정했다. 이어 카드 제작과 교통카드 단말기 시스템 개선 작업을 진행 중이다. 앞으로 사전 테스트를 거쳐 안정성을 점검한 뒤 행정복지센터 담당자 교육과 대시민 홍보를 병행할 계획이다.
장철배 시 교통국장은 “i-실버 패스는 고물가 상황에서 어르신의 교통비 부담을 덜고 일상 이동과 사회참여를 지원하기 위한 정책”이라며 “하반기 시행에 차질이 없도록 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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