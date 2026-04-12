포항문화재단, 지역 문화정보 통합 ‘포항문화포털’ 운영
경북 포항문화재단이 지역 내 문화예술 정보를 한곳에 모아 제공하는 통합플랫폼 ‘포항문화포털’을 구축하고 본격적인 운영에 들어갔다.
포항문화포털은 시민 참여 기반을 확대하기 위해 공연, 전시, 교육, 행사 등 지역 전반의 문화예술 정보를 통합해 제공한다.
그동안 포항 지역의 문화예술 정보는 기관별로 개별 운영돼 시민들이 원하는 정보를 한 번에 확인하기 어려웠다. 포항문화재단은 이를 해결하기 위해 디지털 환경 변화에 대응하는 통합문화정보 시스템을 마련하고, 정보 접근성과 활용 편의성을 높였다.
포항문화포털은 시민과 예술인이 직접 참여하는 ‘개방형 플랫폼’으로 운영된다. 기관, 예술단체, 예술인, 행사 주최자 등 다양한 주체가 콘텐츠를 직접 등록·공유할 수 있어 지역 문화생태계의 자율성과 확장성을 동시에 확보했다.
주요 서비스로는 공연·전시·교육·행사 등 문화정보 통합 제공, 콘텐츠 등록 및 홍보 기능, 공모·지원사업·정책 정보 안내, 문화공간 대관 및 신청, 온라인 문화예술 후원 서비스 등이 있다.
콘텐츠 등록 시에는 개방성·공익성·중립성 기준을 적용해 누구나 참여할 수 있으면서도 건강한 문화생태계를 유지할 수 있도록 운영 체계를 마련했다.
포항문화재단은 포털을 통해 단순한 정보 전달을 넘어 ‘생산–공유–참여’가 연결되는 문화 플랫폼을 구축하고, 시민이 문화의 소비자에서 생산자로 나서는 참여적 환경을 조성할 계획이다.
포항문화재단 관계자는 “포항문화포털은 지역의 다양한 문화자원을 연결하는 디지털 기반 플랫폼”이라며 “앞으로 시민과 예술인이 함께 만들어 가는 열린 문화생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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