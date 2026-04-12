‘환자 사망 사고’ 양재웅 병원, 결국 폐업 신고
환자 사망 사고로 논란이 됐던 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅(44)씨가 운영하던 병원이 결국 문을 닫았다.
경기도 부천시보건소는 양씨가 운영하던 병원이 지난 1일 폐업 신고를 했다고 12일 밝혔다. 폐업 당시 입원 중이던 환자가 없었기에 전원 조치 등은 필요하지 않았던 것으로 알려졌다.
이 병원에서는 2024년 5월 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 A씨가 17일만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 숨지는 사고가 발생했다.
담당 주치의와 간호사 등 5명은 A씨의 손발을 결박한 채 약물을 투약하고 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌고, 병원 역시 이후 업무정지 3개월 처분을 받아 지난 1~3월 영업을 중단했었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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