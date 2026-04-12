‘환자 사망 사고’ 양재웅 병원, 결국 폐업 신고

정신건강의학과 전문의 양재웅씨. 뉴시스

양재웅(44)씨가 운영하던 병원이 결국 문을 닫았다.

경기도 부천시보건소는 양씨가 운영하던 병원이 지난 1일 폐업 신고를 했다고 12일 밝혔다. 폐업 당시 입원 중이던 환자가 없었기에 전원 조치 등은 필요하지 않았던 것으로 알려졌다.