포항시, COP 유치 위한 도시 실행체계 강화
경북 포항시가 유엔기후변화협약 당사국총회(COP) 유치를 위한 실질적인 실행 체계 강화에 나섰다.
시는 지난 10일 시청 대회의실에서 COP 유치를 위한 사전 타당성 조사 용역 중간보고회를 열고, 유치 전략 실현 가능성과 추진 방향을 집중 점검했다.
이날 보고회는 이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장과 포항시 관련 부서와 경상북도, 외부 전문가 등 30여 명이 참석했다.
시는 이번 회의를 통해 5만 명 이상이 참가하는 초대형 국제회의인 COP의 성공적인 개최를 위해 숙박, 교통, 보안 등 도시 전반의 수용 능력과 기반 시설을 면밀히 점검했다.
특히 인프라 보완이 필요한 부분에 대해서는 인근 도시와의 연계, 분산 개최 등 현실적 대안이 논의됐다.
포항의 산업구조 전환을 기반으로 한 차별화 전략도 제시됐다. 시는 수소환원제철과 이차전지 리사이클링, 블루카본 등 지역의 산업·기술·해양 자산을 활용해 ‘탄소중립 도시 포항’의 이미지를 강화하고, 차별화된 의제와 도시 서사를 구체화한다는 구상이다.
시는 COP 유치를 전 부서가 참여하는 핵심 시정 과제로 설정하고, 향후 부서 간 통합 대응체계를 구축해 추진 동력을 높일 계획이다. 남은 용역 기간 동안에는 유치 시점, 개최 여건, 재원 조달, 실행체계를 종합적으로 보완해 COP 유치를 위한 구체적 로드맵을 마련할 방침이다.
이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “COP 유치의 실현 가능성과 전략을 구체화하고 정부의 정책 판단과 국제협상에 활용될 수 있는 수준의 완성도 높은 전략을 마련하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사