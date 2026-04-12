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경기도 ‘경기북부 야생동물 생태관찰원’ 설계 착수

입력:2026-04-12 11:07
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경기북부 야생동물 생태관찰원 조감도. 경기도 제공

경기도가 야생동물 체계적인 자연 복귀와 도민 생태교육을 통합한 ‘경기북부 야생동물 생태관찰원’ 조성에 본격 착수했다.

경기도는 연천군 전곡읍 북부야생동물구조관리센터 인접 부지에 생태관찰원을 조성하기 위한 기본 및 실시설계에 들어갔다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 기존 구조·치료 중심의 기능을 재활과 교육까지 확장해 야생동물의 자연 복귀를 체계적으로 지원하기 위해 추진된다.

사업 대상지는 약 1만4852㎡ 규모로, 증가하는 야생동물 구조 수요에 대응하고 치료 이후 자연으로 돌아가기까지 전 과정을 연계하는 재활 시스템이 구축된다. 특히 야생동물의 행동 특성을 반영한 적응 훈련 환경을 조성해 자연 복귀율을 높이는 데 중점을 둘 계획이다.

생태교육 기능도 크게 강화된다. 기존 실내 중심 프로그램에서 벗어나 야외 생태 공간을 활용한 체험형 교육으로 확대해 도민들이 자연 속에서 생태 보전의 가치를 직접 체감할 수 있도록 한다. 개방형 교육 공간을 통해 인간과 야생동물의 공존 메시지를 보다 생생하게 전달하겠다는 구상이다.

이번 1단계 사업에는 국비와 도비 총 51억원이 투입되며, 전체 사업비는 73억원 규모다. 도는 2027년 말 준공을 목표로 설계 단계부터 야생생물, 환경, 건축, 지반, 전기·통신 등 각 분야 전문가를 참여시켜 야생동물에게는 최적의 재활 환경을, 도민에게는 안전하고 쾌적한 교육 공간을 제공할 방침이다.

정봉수 도 동물복지과장은 “이번 생태관찰원 조성은 구조관리센터 기능을 재활과 교육까지 확대하는 중요한 전환점”이라며 “야외 기반 생태교육을 통해 도민들이 생태보전의 가치를 체감하고, 동물과 인간이 공존하는 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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