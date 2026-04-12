경기도 ‘경기북부 야생동물 생태관찰원’ 설계 착수

경기북부 야생동물 생태관찰원 조감도. 경기도 제공

사업 대상지는 약 1만4852㎡ 규모로, 증가하는 야생동물 구조 수요에 대응하고 치료 이후 자연으로 돌아가기까지 전 과정을 연계하는 재활 시스템이 구축된다. 특히 야생동물의 행동 특성을 반영한 적응 훈련 환경을 조성해 자연 복귀율을 높이는 데 중점을 둘 계획이다.