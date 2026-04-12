전남도, 정부양곡 철저한 재고조사로 쌀 수급 관리 강화

정부양곡 재고량 파악…수급계획 기초자료 활용 계획



전남도, 착오·부정유출 예방 위해 체계적 관리 강화



박상미 “철저 조사·현장 점검으로 정확성 높이겠다”

재고조사. 전남도 제공

전남도가 정부관리양곡의 체계적 관리와 정확한 재고 파악을 위해 2026년 상반기 정기 재고조사에 나선다. 이번 조사는 3월 31일 현재 재고를 대상으로 4월 20일까지 12일간 진행된다.



전남도는 이번 조사를 통해 정부양곡의 정확한 재고량을 파악하고, 이를 향후 양곡 수급계획 수립의 기초자료로 활용할 계획이다. 또한 관리 과정에서 발생할 수 있는 착오나 부정유출을 사전에 방지하는 데에도 목적이 있다.



조사 대상은 전남지역 양곡보관창고에 보관 중인 양곡뿐만 아니라 가공공장 재고, 가공 중 양곡, 수송 중 양곡 등 모든 정부관리양곡으로, 전수조사가 원칙이다. 시군별로 조사반을 편성하고 국립농산물품질관리원과 민간 전문가가 참여하는 합동조사 방식으로 운영해 조사 신뢰도를 높일 방침이다.



조사 과정에서는 재고량 확인뿐 아니라 양곡 품위, 보관 상태, 창고시설 적정성 등 전반적인 관리 실태를 집중 점검한다. 전남도는 조사 기간 중 시군별 주요 보관창고를 대상으로 현장 점검을 병행해 재고 불일치, 품위 저하, 보관 부적정 사례 등을 중점적으로 점검하고, 미비사항에 대해서는 즉시 보완·시정 조치를 추진할 계획이다.



박상미 전남도 농식품유통과장은 “정부관리양곡은 체계적인 관리가 중요한 만큼 철저한 재고조사와 현장 점검을 통해 관리의 정확성과 신뢰성을 더욱 높이겠다”고 밝혔다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도가 정부관리양곡의 체계적 관리와 정확한 재고 파악을 위해 2026년 상반기 정기 재고조사에 나선다. 이번 조사는 3월 31일 현재 재고를 대상으로 4월 20일까지 12일간 진행된다.전남도는 이번 조사를 통해 정부양곡의 정확한 재고량을 파악하고, 이를 향후 양곡 수급계획 수립의 기초자료로 활용할 계획이다. 또한 관리 과정에서 발생할 수 있는 착오나 부정유출을 사전에 방지하는 데에도 목적이 있다.조사 대상은 전남지역 양곡보관창고에 보관 중인 양곡뿐만 아니라 가공공장 재고, 가공 중 양곡, 수송 중 양곡 등 모든 정부관리양곡으로, 전수조사가 원칙이다. 시군별로 조사반을 편성하고 국립농산물품질관리원과 민간 전문가가 참여하는 합동조사 방식으로 운영해 조사 신뢰도를 높일 방침이다.조사 과정에서는 재고량 확인뿐 아니라 양곡 품위, 보관 상태, 창고시설 적정성 등 전반적인 관리 실태를 집중 점검한다. 전남도는 조사 기간 중 시군별 주요 보관창고를 대상으로 현장 점검을 병행해 재고 불일치, 품위 저하, 보관 부적정 사례 등을 중점적으로 점검하고, 미비사항에 대해서는 즉시 보완·시정 조치를 추진할 계획이다.박상미 전남도 농식품유통과장은 “정부관리양곡은 체계적인 관리가 중요한 만큼 철저한 재고조사와 현장 점검을 통해 관리의 정확성과 신뢰성을 더욱 높이겠다”고 밝혔다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지