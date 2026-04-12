완도 냉동창고 화재…소방관 1명 사망·1명 수색 중
전남 완도의 한 냉동창고에서 발생한 화재로 진화 작업에 나선 소방관 1명이 숨지고 1명이 실종돼 수색 작업이 진행되고 있다.
12일 소방당국에 따르면 이날 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 나 대응 1단계가 발령됐으며 현재까지 진화 작업이 이어지고 있다.
화재 진압 과정에서 소방관 2명이 내부에 고립된 것으로 전해졌으며, 이 중 1명은 숨진 채 발견됐다. 나머지 1명에 대해서는 수색 작업이 진행 중이다.
윤호중 행정안전부 장관은 이날 “소방청과 경찰청, 전라남도, 완도군 등 관계 기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 소재가 확인되지 않은 소방대원의 구조와 화재 진압에 총력을 다하라”고 긴급 지시했다.
이어 “현장 대응 과정에서 추가적인 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의해달라”고 당부했다.
소방당국은 인명 수색에 집중하는 한편, 불을 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사