밴스 부통령 “이란과 합의 못해…최종안 남기고 미국 복귀”
J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 파키스탄에서 열린 이란과의 종전 협상에 대해 “합의에 도달하지 못했다”며 일단 미국에 복귀한다고 밝혔다. 밴스 부통령은 이란에 최선의 최종안을 전달했다며 이란의 입장을 기다리겠다고 했다.
밴스 부통령은 이날 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 기자회견에서 “우리는 지금까지 21시간 동안 협상을 진행해 왔으며, 이란 측과 여러 차례 실질적인 논의를 나눴다”며 이같이 밝혔다.
그는 “우리는 우리의 레드라인이 무엇인지 어떤 사항에 대해서는 양보할 의사가 있고 어떤 사항에 대해서는 양보할 의사가 없는지를 매우 명확히 했으며 가능한 한 분명하게 전달했다”며 “ 그러나 그들(이란 측 대표단)은 우리의 조건을 받아들이지 않기로 선택했다”고 설명했다.
밴스는 이란이 어떤 부분을 거부했느냐는 질의에 “세부 사항은 언급하지 않겠다”면서도 “간단한 사실은 그들이 핵무기를 추구하지 않을 것이며 핵무기를 신속하게 확보할 수 있게 해주는 수단을 추구하지 않을 것이라는 확고한 약속을 확인해야 한다는 점”이라고 답했다. 그러면서 “이것이 미국 대통령의 핵심 목표이며, 우리가 이번 협상을 통해 달성하고자 했던 것”이라며 “중요한 질문은 이란이 단지 지금이나 2년 후가 아니라 장기적으로도 핵무기를 개발하지 않겠다는 근본적인 의지를 가지고 있는가 하는 점이다. 우리는 아직 그것을 확인하지 못했다”고 설명했다.
밴스는 미국이 협상에 유연하게 대응했다고도 주장했다. 그는 이란 자산 동결 문제가 논의됐냐는 질문에 “우리는 그 모든 문제에 대해 논의했고, 그 외에도 여러 사안을 이야기했다. 당연히 그런 내용도 협상에서 다뤄졌다”면서도 “하지만 결국 이란이 우리의 조건을 받아들이는 상황까지는 도달하지 못했다. 우리는 상당히 유연하게 접근했고, 많은 부분을 수용하려고 했다고 생각한다”고 설명했다.
밴스는 다만 향후 협상의 문을 닫지는 않았다. 그는 “우리는 여기서 매우 단순한 제안, 즉 우리의 최종이자 최선의 제안을 가지고 떠난다”며 “이란이 이를 받아들일지는 지켜보겠다”고 했다.
밴스는 협상 내내 도널드 트럼프 대통령과도 소통했다고 전했다. 그는 “정확한 횟수는 모르겠지만 지난 21시간 동안 대략 6번에서 12번 정도 통화한 것 같다”며 피트 헤그세스 국방장관, 마코 루비오 국무장관 등 국가안보팀 전체와도 계속 연락을 주고받았다고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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