최관호 여광양항만공사 사장 취임…글로벌 항만 경쟁력·스마트 혁신 본격

최관호 신임 사장 취임, 여수광양항 새로운 도약 예고



“대내외 환경 불확실성 속 공사 역할 중요” 강조



“국가 정책 충실 이행, 지역과 함께 성장” 포부

여수광양항만공사, 제6대 최관호 사장 취임. 공사 제공

여수광양항만공사가 제6대 최관호 신임 사장의 취임과 함께 새로운 도약을 예고했다.



12일 공사에 따르면 최 사장은 지난 10일 공식 업무에 들어가며, “대내외 환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 공사의 역할이 더욱 중요해지고 있다”면서 “국가 정책을 충실히 이행하고, 지역과 함께 성장하는 항만을 만들어 나가겠다”는 포부를 밝혔다.



최 사장은 취임사를 통해 정부 정책 방향에 부응하는 항만 운영을 통해 국가 물류 경쟁력을 뒷받침하고, 급변하는 글로벌 물류 환경과 대외 리스크에도 선제적으로 대응하겠다는 의지를 드러냈다.



특히 북극항로 개척 등 글로벌 물류환경 변화에 대비한 중장기 전략 마련과 여수광양항의 미래 성장 기반 확충을 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.



국내외 항만 경쟁력 강화와 관련해, 광양항 배후단지와 지역 산업 간 연계를 강화해 투자유치와 물동량 창출을 동시에 추진하고, 항만의 실질적인 경쟁력을 높여 나가겠다는 계획도 내놓았다. 이를 통해 기업과 지역이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.



여수광양항만공사, 제6대 최관호 사장 취임. 공사 제공

최 사장은 공공기관으로서의 사회적 책임 이행과 국민이 체감할 수 있는 성과 창출에도 힘쓰겠다고 밝혔다. 공익성과 수익성을 균형 있게 고려한 경영을 통해 지속가능한 성과를 만들어 나가겠다는 설명이다.



또한 스마트 항만 구축과 디지털 전환 등 미래 변화에 대응하기 위한 기반을 강화하고, 창의적이고 유연한 사고를 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보해 나가겠다고 강조했다.



조직 운영에 있어서는 “정직을 기반으로 자율과 신뢰가 정착된 조직문화를 만들겠다”며 “사람이 아닌 시스템 중심으로 작동하는 정교한 경영체계를 구축해 나가겠다”고 역설했다.



여수광양항만공사, 제6대 최관호 사장. 공사 제공

최관호(사진) 사장은 전남·광주·서울경찰청장 등을 역임하며 대규모 조직을 이끌어 온 행정 전문가로 평가받고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 조직 운영과 위기 대응 역량을 갖춘 리더로서 공사의 안정적인 경영을 이끌 것으로 기대된다.



최 사장 임기는 2029년 4월 9일까지 3년이다. 그는 “여수광양항이 국가 경제를 견인하는 핵심 항만으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 전 임직원과 함께 최선을 다하겠다”고 다짐했다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여수광양항만공사가 제6대 최관호 신임 사장의 취임과 함께 새로운 도약을 예고했다.12일 공사에 따르면 최 사장은 지난 10일 공식 업무에 들어가며, “대내외 환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 공사의 역할이 더욱 중요해지고 있다”면서 “국가 정책을 충실히 이행하고, 지역과 함께 성장하는 항만을 만들어 나가겠다”는 포부를 밝혔다.최 사장은 취임사를 통해 정부 정책 방향에 부응하는 항만 운영을 통해 국가 물류 경쟁력을 뒷받침하고, 급변하는 글로벌 물류 환경과 대외 리스크에도 선제적으로 대응하겠다는 의지를 드러냈다.특히 북극항로 개척 등 글로벌 물류환경 변화에 대비한 중장기 전략 마련과 여수광양항의 미래 성장 기반 확충을 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.국내외 항만 경쟁력 강화와 관련해, 광양항 배후단지와 지역 산업 간 연계를 강화해 투자유치와 물동량 창출을 동시에 추진하고, 항만의 실질적인 경쟁력을 높여 나가겠다는 계획도 내놓았다. 이를 통해 기업과 지역이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.최 사장은 공공기관으로서의 사회적 책임 이행과 국민이 체감할 수 있는 성과 창출에도 힘쓰겠다고 밝혔다. 공익성과 수익성을 균형 있게 고려한 경영을 통해 지속가능한 성과를 만들어 나가겠다는 설명이다.또한 스마트 항만 구축과 디지털 전환 등 미래 변화에 대응하기 위한 기반을 강화하고, 창의적이고 유연한 사고를 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보해 나가겠다고 강조했다.조직 운영에 있어서는 “정직을 기반으로 자율과 신뢰가 정착된 조직문화를 만들겠다”며 “사람이 아닌 시스템 중심으로 작동하는 정교한 경영체계를 구축해 나가겠다”고 역설했다.최관호() 사장은 전남·광주·서울경찰청장 등을 역임하며 대규모 조직을 이끌어 온 행정 전문가로 평가받고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 조직 운영과 위기 대응 역량을 갖춘 리더로서 공사의 안정적인 경영을 이끌 것으로 기대된다.최 사장 임기는 2029년 4월 9일까지 3년이다. 그는 “여수광양항이 국가 경제를 견인하는 핵심 항만으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 전 임직원과 함께 최선을 다하겠다”고 다짐했다.광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지