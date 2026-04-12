[여기는 오거스타]대회 2연패냐, 사우스이스턴 더블이냐…매킬로이와 영, 마스터스 우승 경쟁
중간합계 11언더파 공동 선두 자리
매킬로이 우승 시 24년만의 백투백
영 우승하면 작년 매킬로이 데자뷰
캐머런 영(미국)이 데일리 베스트인 7언더파를 몰아치며 로리 매킬로이(북아일랜드)의 마스터스 토너먼트 2연패 도전에 제동을 걸었다.
영은 12일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널GC(파72·7565야드)에서 열린 제90회 마스터스 사흘째 3라운드에서 보기는 1개로 틀어 막고 버디 8개를 쓸어 담아 7언더파 65타를 쳤다.
중간합계 11언더파 205타를 기록한 영은 이날 1오버파 73타로 고전한 매킬로이와 공동 1위가 됐다. 매킬로이는 아멘코너(11번~13번 홀)에서만 3타를 잃었다. 특히 11번 홀 더블보기가 뼈아팠다.
마스터스 역사상 36홀 최다 격차인 6타 차 단독 선두로 우승을 예약했던 ‘디펜딩 챔피언’ 매킬로이의 우승은 장담하기 어려운 상황이 됐다.
게다가 4타 밖에 차이가 나지 않은 공동 7위권까지 6명의 쟁쟁한 선수들이 포진하고 있다.
샘 번스(미국)가 3위(중간합계 10언더파 206타), 셰인 라우리(아일랜드)가 4위(중간합계 9언더파 207타), 작년 대회에서 매킬로이에게 연장전에서 패한 저스틴 로즈(영국)와 제이슨 데이(호주)가 공동 5위다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 이날 7타를 줄여 공동 24위에서 공동 7위(중간합계 7언더파 209타)로 순위를 끌어 올렸다. 리하오퉁(중국)도 셰플러와 어깨를 나란히 하며 아시아 출신 두 번째 우승 가능성을 밝혔다.
본격적인 우승 경쟁이 시작된 무빙데이의 중요 순간을 정리해 보았다.
#치고 나간 영, 주춤한 매킬로이
1, 2라운드에서 매킬로이와 동반 플레이를 했던 영은 첫날 1오버파 공동 33위로 고전했으나 2라운드에서 67타를 기록해 반등 발판을 마련했다. 그리고 토요일 65타를 몰아치며 매킬로이와 진검승부를 예고했다.
#오거스타의 해법을 찾다
영이 기록한 65타는 스코티 셰플러와 함께 기록한 이날의 '데일리 베스트'이자, 이번 대회 전체 최저타 기록입니다. 이러한 반전은 결코 우연이 아니었습니다. 영은 지난 네 차례의 출전을 통해 오거스타 내셔널의 미묘한 특성들을 조용히 익혀왔습니다. 이미 2023년 공동 7위, 2024년 공동 9위를 기록하며 '인내심 뒤에 공격성을 보상하는' 이 코스에 최적화된 모습을 보여준 바 있습니다.
또한 이번 활약은 그의 성공적인 2026년 시즌의 연장선이기도 합니다. 영은 바로 지난달 플레이어스 챔피언십에서 생애 최대 규모의 우승 트로피이자 투어 통산 2승째를 거두며 기세를 올리고 있었습니다.
#엇갈린 희비, 챔피언의 위기
영이 모든 화력을 쏟아붓는 동안 매킬로이의 발걸음은 무거웠다. 매킬로이는 1번 홀부터 보기를 범하며 불안하게 출발했다. 전반 9홀에서 한때 6타 차까지 벌어졌던 압도적인 리드는 10번 홀에 들어서면서 사라졌다. 그는 이제 빽빽한 추격 그룹의 일원이 되었다.
#운명의 최종 라운드
이제 캐머런 영은 1년 전 매킬로이가 달성했던 기록, 즉 같은 해에 플레이어스 챔피언십과 마스터스를 동시에 석권하는 ‘사우스이스턴 더블(Southeastern Double)’을 재현할 기회를 잡았다. 아이러니하게도 그 대기록을 달성하기 위해서는 최종 라운드 챔피언 조에서 매킬로이의 벽얼 넘어서야만 한다.
#라우리 마스터스 사상 최초로 두 번째 홀인원
라우리는 2016년 마스터스 16번 홀에서 홀인원을 처음 했다. 올해는 6번 홀(파3)에서 10년 만에 마스터스 두 번째 홀인원을 작성하는 행운을 누렸다. 마스터스에서 홀인원을 두 차례 성공한 사례는 처음이다.
#임성재 반등, 김시우 소강
임성재는 3언더파 69타로 선전하면서 공동 29위(중간합계 2언더파 214타)로 올라섰다. 마지막날 경기 결과에 따라 대회 통산 네 번째 ‘톱10’ 입상도 바라볼 위치가 됐다.
반면 공동 12위가 마스터스 개인 최고 성적인 김시우는 이날도 버디와 보기를 3개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못했다. 3라운드 합계 4오버파 220타로 47위에 자리하고 있어 2년만의 출전인 올해도 ‘톱10’ 입상은 어렵게 됐다.
#총상금 역대 최다 경신
주최사인 오거스타 내셔널GC는 이번 대회 총상금액이 2250만달러(약 334억원), 우승 상금을 450만달러(67억원)로 확정했다고 발표했다.
지난해 총상금(2100만달러), 우승 상금(420만달러)보다 각각 150만달러, 30만달러가 증가한 금액이다.
오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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