[여기는 오거스타]대회 2연패냐, 사우스이스턴 더블이냐…매킬로이와 영, 마스터스 우승 경쟁

중간합계 11언더파 공동 선두 자리

매킬로이 우승 시 24년만의 백투백

영 우승하면 작년 매킬로이 데자뷰

로리 매킬로이. ANGC

캐머런 영. ANGC

임성재. ANGC

라우리는 2016년 마스터스 16번 홀에서 홀인원을 처음 했다. 올해는 6번 홀(파3)에서 10년 만에 마스터스 두 번째 홀인원을 작성하는 행운을 누렸다.