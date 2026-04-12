美 구축함, 협상 중에 호르무즈 전격 통과…이란군과 일촉즉발 대치

이란 “마지막 경고” VS 미국 “국제법에 따른 통항” 대치

美 해군 구축함, 호르무즈 해협 통과해 페르시아만까지 진입

美 구축함, 이란 정찰 드론 격추도

지난 3월 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근을 지나는 화물선의 모습. 연합뉴스

“이것이 마지막 경고다(이란군)” “국제법에 따른 통항이다(미 해군)” 미국과 이란의 최고위급 인사들이 11일(현지시간) 파키스탄에서 종전 협상을 이어가는 동안 호르무즈 해협에서는 이란군과 미 해군이 일촉즉발의 대치 상황이 벌어졌다.





월스트리트저널(WSJ)은 이날 양국 함정의 무전을 전하며 “이란 혁명수비대 해군은 미국 함정들이 해협을 통과하려 하자 이를 저지하려 했다”고 보도했다. 미국이 호르무즈 해협에서 해군 구축함을 통과시킨 것은 이란 전쟁 이후 처음이다. 이란에 대한 무력시위인 동시에 협상 타결을 압박하는 행위로 해석된다.



미 해군은 이란의 경고에 “도발하려는 의도는 없다. 우리 정부의 휴전 규정을 준수할 것”이라고 응답했다고 WSJ은 전했다. 이날 무전은 양측이 대치한 인근에서 민간 선박 선원들이 녹음한 것이다.



미국 언론들은 이날 미 해군 구축함 2척이 오만만에서 출발해 호르무즈 해협을 통과한 뒤, 페르시아만에 진입했다고 전했다. 해당 구축함들은 페르시아만에 잠시 머문 뒤 다시 호르무즈해협을 통해 오만만으로 복귀했다.



미 중부사령부(CENTCOM)는 보도자료를 내고 미 해군 유도미사일 구축함 두 척이 작전을 수행하는 가운데 호르무즈 해협의 기뢰 제거를 위한 ‘여건 조성(setting conditions)’을 시작했다고 밝혔다. 중부사령부는 “구축함 USS 프랭크 E. 피터슨과 USS 마이클 머피가 호르무즈 해협을 통과해 아라비아만에서 작전을 수행했다”며 “이란 혁명수비대가 이전에 설치한 해상 기뢰를 완전히 제거하기 위한 더 큰 임무의 일환”이라고 밝혔다.



브래드 쿠퍼 중부사령부 사령관은 “오늘 우리는 새로운 항로를 구축하는 절차를 시작했으며 자유로운 상업 활동을 촉진하기 위해 이 안전한 항로를 곧 해운 업계와 공유할 것”이라고 밝혔다. 해군 구축함들은 이날 직접적으로 기뢰를 탐지하거나 제거하는 임무는 수행하지 않은 것으로 알려졌다.



뉴욕타임스는 미 해군 구축함이 호르무즈 해협에서 이란 정찰 드론을 격추하기도 했다고 전했다. 신문은 “해당 드론이 미군 함정에 대한 위협 신호를 보내기 위한 것이었을 가능성이 크다”고 전했다. 미국은 드론 격추가 휴전 협정 위반은 아니라는 입장이다. 다만 이란 언론들은 이란군이 파키스탄 이슬라마바드의 협상팀과 대응을 조율했으며 미 해군 구축함들이 대치 끝에 방향을 돌려 떠났다고 보도했다. 이란 반관영 타스님 통신은 이날 “현재 호르무즈 해협에는 선박 통행이 없다”고 주장하기도 했다.



이란은 호르무즈에서 미국의 기뢰 제거를 용납하지 않겠다는 입장을 발표했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일 “호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것”이라고 경고했다. 로이터통신 등에 따르면 이날 IRGC는 이란 국영방송 IRIB에 배포한 성명을 통해 “구체적인 규정에 따라 오직 비군사적 선박의 호르무즈 해협 통과만을 허용한다”며 이같이 밝혔다. 이란은 미국과의 휴전 합의에도 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 이어가고 있다. 이란 정부는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하겠다는 계획도 세운 상태다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “우리는 이제 호르무즈 해협을 정리하는 과정을 시작하고 있다”고 밝힌 바 있다. 이날 미 해군의 작전은 종전 협상이 불발될 경우 미국이 해협 개방에 직접 나설 수 있다는 경고를 보낸 것으로 해석된다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이것이 마지막 경고다(이란군)” “국제법에 따른 통항이다(미 해군)” 미국과 이란의 최고위급 인사들이 11일(현지시간) 파키스탄에서 종전 협상을 이어가는 동안 호르무즈 해협에서는 이란군과 미 해군이 일촉즉발의 대치 상황이 벌어졌다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 양국 함정의 무전을 전하며 “이란 혁명수비대 해군은 미국 함정들이 해협을 통과하려 하자 이를 저지하려 했다”고 보도했다. 미국이 호르무즈 해협에서 해군 구축함을 통과시킨 것은 이란 전쟁 이후 처음이다. 이란에 대한 무력시위인 동시에 협상 타결을 압박하는 행위로 해석된다.미 해군은 이란의 경고에 “도발하려는 의도는 없다. 우리 정부의 휴전 규정을 준수할 것”이라고 응답했다고 WSJ은 전했다. 이날 무전은 양측이 대치한 인근에서 민간 선박 선원들이 녹음한 것이다.미국 언론들은 이날 미 해군 구축함 2척이 오만만에서 출발해 호르무즈 해협을 통과한 뒤, 페르시아만에 진입했다고 전했다. 해당 구축함들은 페르시아만에 잠시 머문 뒤 다시 호르무즈해협을 통해 오만만으로 복귀했다.미 중부사령부(CENTCOM)는 보도자료를 내고 미 해군 유도미사일 구축함 두 척이 작전을 수행하는 가운데 호르무즈 해협의 기뢰 제거를 위한 ‘여건 조성(setting conditions)’을 시작했다고 밝혔다. 중부사령부는 “구축함 USS 프랭크 E. 피터슨과 USS 마이클 머피가 호르무즈 해협을 통과해 아라비아만에서 작전을 수행했다”며 “이란 혁명수비대가 이전에 설치한 해상 기뢰를 완전히 제거하기 위한 더 큰 임무의 일환”이라고 밝혔다.브래드 쿠퍼 중부사령부 사령관은 “오늘 우리는 새로운 항로를 구축하는 절차를 시작했으며 자유로운 상업 활동을 촉진하기 위해 이 안전한 항로를 곧 해운 업계와 공유할 것”이라고 밝혔다. 해군 구축함들은 이날 직접적으로 기뢰를 탐지하거나 제거하는 임무는 수행하지 않은 것으로 알려졌다.뉴욕타임스는 미 해군 구축함이 호르무즈 해협에서 이란 정찰 드론을 격추하기도 했다고 전했다. 신문은 “해당 드론이 미군 함정에 대한 위협 신호를 보내기 위한 것이었을 가능성이 크다”고 전했다. 미국은 드론 격추가 휴전 협정 위반은 아니라는 입장이다. 다만 이란 언론들은 이란군이 파키스탄 이슬라마바드의 협상팀과 대응을 조율했으며 미 해군 구축함들이 대치 끝에 방향을 돌려 떠났다고 보도했다. 이란 반관영 타스님 통신은 이날 “현재 호르무즈 해협에는 선박 통행이 없다”고 주장하기도 했다.이란은 호르무즈에서 미국의 기뢰 제거를 용납하지 않겠다는 입장을 발표했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일 “호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것”이라고 경고했다. 로이터통신 등에 따르면 이날 IRGC는 이란 국영방송 IRIB에 배포한 성명을 통해 “구체적인 규정에 따라 오직 비군사적 선박의 호르무즈 해협 통과만을 허용한다”며 이같이 밝혔다. 이란은 미국과의 휴전 합의에도 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 이어가고 있다. 이란 정부는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하겠다는 계획도 세운 상태다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “우리는 이제 호르무즈 해협을 정리하는 과정을 시작하고 있다”고 밝힌 바 있다. 이날 미 해군의 작전은 종전 협상이 불발될 경우 미국이 해협 개방에 직접 나설 수 있다는 경고를 보낸 것으로 해석된다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지