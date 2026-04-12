인천시, ‘천원 문화티켓’ 확대…문화복지 체감 향상
인천시는 1000원에 문화 프로그램을 즐길 수 있는 ‘천원 문화티켓’ 사업을 확대한다고 12일 밝혔다.
천원 문화티켓 사업은 지난해 10월 시행된 이후 많은 호응을 얻었다. 올해는 상·하반기 2차례에 걸쳐 운영된다. 상반기인 다음 달에는 공연을 중심으로, 하반기인 10월에는 영화·스포츠까지 지원 범위를 넓힐 예정이다.
상반기 천원 문화티켓 사업은 ‘쉬어매드니스’ ‘오버코트’ 등 클래식 연주와 연극 공연을 대상으로 시민 3500명에게 선착순 제공된다. 공연 예매는 14일 오후 2시부터 순차적으로 진행된다.
이와 함께 지역아동센터·시설 이용 아동 등 500명을 대상으로 월미바다열차 탑승 및 지역 박물관 연계 프로그램도 지원된다. 프로그램 신청·접수는 지역아동센터·시설과 연계해 별도로 이뤄진다.
하반기 천원 문화티켓 사업은 시민들이 생활 가까이에서 혜택을 누릴 수 있도록 원도심 등으로도 확대된다. 또 기존 공연과 함께 영화·스포츠까지 대상을 확대해 혜택을 다양화한다. 이를 통해 원도심 지역 영화관과 연계해 영화를 1000원을 관람할 수 있는 프로그램도 새롭게 기획된다.
시는 앞으로도 천원 문화티켓 사업을 통해 문화에 대한 접근 문턱을 낮추고 문화예술 저변을 확대함으로써 ‘시민 체감형 문화복지 모델’로 발전시켜 나갈 계획이다.
시 관계자는 “천원 문화티켓 사업은 더 많은 시민이 일상에서 문화를 가깝게 누릴 수 있도록 하자는 취지의 사업”이라며 “다양한 프로그램 운영을 통해 시민의 문화 향유 기회를 넓히고 인천 전역에 걸쳐 체감할 수 있는 문화복지를 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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