이란 “회담 성공은 美 ‘과도한 요구’ 삼가에 달려 있어”
파키스탄 이슬라마바드에서 11일 오후부터 12일 새벽까지 이어진 미국과 이란의 밤샘 마라톤 종전 협상과 관련해, 이란 정부가 막판까지 미국을 향해 강경한 태도 변화를 촉구했다.
에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 12일(현지시간) 오전 5시 29분쯤 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 계정에 글을 올려 “협상 성공은 상대편(미국)의 신의성실에 달렸다”며 “과도한 요구와 불법적 요구를 자제”하라고 공개적으로 압박했다.
바가이 대변인은 해당 게시물에서 “이 외교 과정의 성공은 상대편의 진지함과 신의성실에 달려 있다”며 “과도하고 불법적인 요구를 자제하고 이란의 정당한 권리와 이익을 수용해야 한다”고 거듭 강조했다.
이란 외무부의 이 같은 입장 표명은, 미국 측 대표단을 이끈 JD 밴스 부통령이 이란과의 마라톤협상 결과 합의 도달에 실패했다고 선언하고 최종 제안만 남긴 채 귀국길에 오르기 직전에 나온 것이다.
바가이 대변인은 “최근 24시간 동안 호르무즈해협, 핵 문제, 전쟁 배상, 제재 해제, 이란 및 지역 내 전쟁 완전 종식 등 주요 협상 주제들의 다양한 측면에 대해 논의가 이뤄졌다”고 설명했다.
그는 “우리에게 외교는 이란 국토를 지키기 위한 신성한 지하드(성전·聖戰)의 연장”이라며 “우리는 미국의 약속 위반과 악의적 행위의 경험을 잊지 않았고 잊지 않을 것이다. 우리가 두 번째와 세 번째 강요된 전쟁 동안 그들과 시온주의 정권이 저지른 끔찍한 범죄를 용서하지 않을 것임과 마찬가지”라고 말했다.
그러면서도 향후 대화의 여지 자체를 완전히 닫지는 않았다. 바가이 대변인은 “이란 이슬람 공화국은 국가 이익을 확보하고 국가의 안녕을 보호하기 위해 외교를 포함한 모든 수단을 동원할 각오”라고 말했다.
아울러 그는 이번 이슬라마바드 회담에 대해 “파키스탄의 훌륭한 노력과 중재로 시작된 집중적인 협상은 지금까지 중단 없이 이어지고 있으며, 양측은 수많은 서한과 문서를 주고받았다”고 설명했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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