술 냄새 나는데 음주측정 거부… 40대 벌금 700만원
경찰의 음주 측정 요구를 완강히 거부한 40대 운전자에게 법원이 벌금형을 선고했다.
울산지법 형사5단독(부장판사 조국인) 도로교통법 위반(음주측정거부) 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 700만 원을 선고했다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 11일 밤 술에 취해 울산의 한 도로에서 승용차를 운전하던 중 경찰관의 음주 측정 요구를 수차례 거부한 혐의로 기소됐다.
경찰관은 A씨에게서 진한 술 냄새가 나자 음주 측정을 시도했다. 그러나 A씨는 약 20분 동안 이어진 측정 요구에도 불구하고 A씨는 손으로 음주 감지기를 밀어내거나 자리를 이탈하려 시도하는 등 끝내 측정을 거부한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
재판부는 음주 측정 거부가 단순한 비협조를 넘어 사회 전반에 끼치는 악영향이 크다고 판단했다.
재판부는 “음주 측정 거부는 사회적 위험성이 큰 음주운전에 대한 처벌을 어렵게 하고 공권력을 경시하는 풍조를 조장하는 범죄로 엄히 처벌할 필요가 있다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하고 잘못을 반성하는 점, 형사 처벌 전력이 없는 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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