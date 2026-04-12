결혼비용 2139만원 시대…전북 ‘마이웨딩’ 공공예식 대안 부상
대관료 16.7%↑…예식장 비용 다시 상승
공공공간 무료 대관·원스톱 지원 부담 완화
전라감영 첫 결혼식…전북형 예식 모델
전국 결혼비용이 다시 상승세로 돌아선 가운데 공공예식 공간을 활용해 비용 부담을 낮추는 전북형 결혼 지원 정책이 대안으로 떠오르고 있다.
12일 한국소비자원에 따르면 2026년 2월 기준 전국 평균 결혼비용은 2139만원으로 두 달 연속 하락 이후 다시 2.3% 상승했다. 특히 예식장 대관료는 중간가격 기준 350만원으로 16.7% 급등하며 비용 상승을 주도한 것으로 나타났다.
식대 상승과 최소보증인원 확대도 부담 요인으로 작용하고 있다. 일부 지역에서는 보증 인원이 100명대에서 200명대로 늘어나면서 총 예식비 증가로 이어졌다. 소비자원은 “1인당 식대가 저렴하더라도, 예식홀에 따라 대규모 보증인원을 필수 조건으로 설정하는 경우가 있으므로 최소보증인원을 고려한 예산 설계가 필요하다”고 설명했다.
이 같은 상황에서 전북특별자치도가 추진 중인 ‘전북, 마이웨딩’ 사업이 첫 결혼식을 시작으로 본격 가동됐다. 비용 절감형 공공예식 모델로 예비부부들의 관심이 이어지고 있다.
전북도는 지난 11일 전주 전라감영 내아에서 제1호 공공예식을 열고 사업 운영을 시작했다. 전라감영은 조선시대 전라도 관찰사가 집무하던 공간으로, 전통성과 상징성을 갖춘 장소다. 전통 공간을 활용한 이번 결혼식은 공공예식 모델을 실제로 구현한 첫 사례다.
마이웨딩 사업은 도립미술관, 도청 잔디광장 등 공공시설을 예식 공간으로 제공하는 것이 핵심이다. 예식장 대관료를 사실상 없애는 구조로, 최근 상승세를 보이는 대관료 부담을 직접적으로 줄일 수 있다는 점이 특징이다.
또 결혼 전문 협력업체와 연계해 예식 기획부터 진행까지 원스톱 서비스를 제공한다. 개별 계약에 따른 가격 편차와 정보 비대칭을 줄여 예비부부의 선택 부담을 낮추겠다는 취지다.
이번 1호 예식 역시 전북도와 전주시, 민간 웨딩업체가 역할을 나눠 추진됐다. 전주시는 예비부부에게 100만원 상당의 비용을 지원하고, 민간 업체는 연출과 컨설팅을 맡았다.
전북도는 공공예식 확대를 통해 ‘소규모·맞춤형 결혼 문화’ 정착을 유도한다는 방침이다. 도립미술관 등 추가 공공 기관에서도 예식이 예정돼 있으며, 신청 수요도 점차 늘어나는 추세다.
전북도 관계자는 “결혼비용 상승으로 예비부부 부담이 커지는 상황에서 공공예식이 현실적 대안이 될 수 있다”며 “공공공간을 활용한 전북형 결혼 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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