시사 전체기사

[속보]李대통령 “사익 위해 국익 훼손하면 매국노”

입력:2026-04-12 09:55
수정:2026-04-12 10:12
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 12일 “사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다”며 “심지어 국익을 포함한 공익추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국행위는 버젓이 벌어진다”고 지적했다.

이 대통령은 엑스(X)에 올린 글에서 “매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다”면서 “결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제”라고 강조했다.

이어 “각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고 침략적 전쟁은 부인된다”며 “그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식”이라고 말했다.

이 대통령은 “역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다. 내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다”고 말했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 미국 부통령 “이란과 합의 못해…미국 복귀”
부산시장 후보 되자마자… 전재수 ‘통일교 금품’ 무혐의
[속보] “美·이란, 3라운드 협상 종료…일부 심각한 의견차” <이란 매체>
사라진 ‘늑구’ 나흘째 행방묘연…드론 추가 투입하며 수색 계속
“대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박
李대통령, 이스라엘 향해 “실망…내가 아프면 남도 아파”
3살 아이 의식불명…친부 아동학대 혐의 구속영장
고유가 지원금, 배달 앱 결제 불가…외국인은 원칙적 제외
국민일보 신문구독