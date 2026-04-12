만남 거부 당하자 지인 흉기 찔러 살해 시도…70대 입건
지인이 만나주지 않는다는 이유로 흉기를 이용해 살해하려 한 70대 남성이 경찰에 입건됐다.
광주 북부경찰서는 살인미수 혐의로 A씨(70대)를 입건해 조사 중이라고 12일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 9시쯤 광주 북구 각화동 한 음식점에서 60대 여성 B씨를 흉기로 2차례 찌른 혐의를 받는다.
B씨는 복부 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.
A씨는 범행 직후 현장에서 달아난 뒤 경찰에 스스로 신고했다. 이후 음독해 병원으로 이송됐으며 현재 의식을 잃은 상태로 치료를 받고 있다.
경찰은 A씨가 과거 지인 관계였던 B씨와의 갈등 과정에서 범행을 저지른 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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