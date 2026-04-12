“밴스 부통령, 새벽 4시까지 15시간 동안 이란 측과 협상 중” NYT
이란 전쟁 협상 미국 측 책임자인 J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 새벽까지 이란 측 대표단과 협상 중이라고 뉴욕타임스(NYT)가 이날 보도했다.
NYT에 따르면 밴스 부통령은 파키스탄 이슬라마바드 현지시간 새벽 4시까지 이란 측과 협상하고 있다. 전날 정오 직후 협상이 열리는 세레나 호텔에 도착한 이후 15시간 넘는 마라톤 협상을 이어가고 있는 셈이다.
이같은 보도는 협상이 일단 종료됐다는 이란 언론 보도와는 상충된다. 앞서 이란 정부도 엑스에 “파키스탄의 중재하에 진행된 미국과 이란 간 회담이 14시간 만에 종료됐다”며 “양측 실무팀이 현재 전문적인 문서를 교환 중”이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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