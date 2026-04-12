[속보] “美·이란, 3라운드 협상 종료…일부 심각한 의견차” <이란 매체>
미국과 이란이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 진행한 종전 협상이 밤샘 마라톤 회담 끝에 12일(현지시간) 새벽 일단 마무리됐다.
아직 미국 측의 공식적인 협상 결과 발표는 나오지 않았으나, 이란 정부는 소셜미디어 등을 통해 14시간에 걸친 양국 간 회담 종료 사실을 알리며 양측 실무팀이 전문적인 문서를 교환하고 있다고 전했다. 이란 측은 미국과의 이견이 남아있음에도 불구하고 향후 협상을 계속 이어가겠다는 의지를 내비쳤다.
로이터 통신 등 외신 보도에 따르면 미국과 이란 대표단은 파키스탄 현지 시간으로 전날 오후 5시30분쯤 회담을 시작해, 중간 휴식을 포함해 총 3라운드에 걸친 협상을 이날 오전 3시 무렵 마쳤다. 이란 국영 매체들은 자사 취재진의 보도를 바탕으로 양국이 12일 중으로 협상을 속개할 예정이라고 전했다.
이번 회담은 지난 8일 양국이 2주간의 휴전에 전격 합의한 이후 마련된 자리로, 전날부터 파키스탄의 중재 아래 3자 대면 방식으로 진행됐다. 미국 측은 JD 밴스 부통령이 대표단을 이끌었으며, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 대표로 나섰다.
밤샘 논의에도 불구하고 양측은 핵심 쟁점을 두고 팽팽한 기 싸움을 벌인 것으로 파악됐다. 이란 현지 매체들은 이번 회담에서 양측 간 심각한 의견 차이가 노출됐다고 보도했다. 특히 글로벌 물류의 동맥인 호르무즈 해협의 개방 및 통제권 문제와, 이스라엘의 레바논 공습에 따른 휴전 범위 포함 문제 등을 놓고 양국의 입장이 첨예하게 대립한 것으로 전해졌다.
한편 양국의 외교적 협상이 진행되는 와중에도 군사적 긴장감은 가라앉지 않았다. 미군 중부사령부는 미 해군 유도미사일 구축함 2척을 호르무즈 해협에 통과시키며 기뢰 제거 작전을 위한 여건 조성에 착수했다고 발표하며 무력 시위에 나섰다. 이에 맞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 측은 해협을 통과하는 군함에 대한 강력한 군사적 대응을 시사하며 팽팽한 긴장 구도를 이어갔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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