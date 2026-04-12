美·이란·파키스탄, 마라톤 회담 계속…호르무즈 개방은?
미국과 이란 대표단이 전쟁 종식을 위해 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 마주해 자정을 넘기는 마라톤 협상을 벌이고 있다.
약 반세기 만에 성사된 양국의 최고위급 회담에서 호르무즈 해협 통제권과 레바논 폭격 중단 문제가 최대 쟁점으로 떠올랐다.
IRNA, 타스님, 메흐르 등 이란 현지 매체들은 파키스탄 시간 기준 11일(현지시간) 오후 5시30분쯤 “이란과 미국 측 협상이 이슬라마바드에서 시작됐다”고 일제히 보도했다. 이슬라마바드 세레나 호텔에서 열린 이번 회담은 양국 대표단이 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 각각 사전 면담을 가진 뒤 본격적으로 막을 올렸다.
미국 측은 JD 밴스 부통령, 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등 약 300명으로 구성됐고, 이란 측은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 등 70여 명이 참석했다.
외신들은 이번 회담이 파키스탄 중재하에 1979년 단교 이후 47년 만의 최고위급 만남이자 2015년 핵협상 이후 첫 공식 대면이라는 점에 주목했다. 백악관 당국자 역시 “3자 회담이 진행 중”이라며 “미국 전문가팀이 이슬라마바드에 동행했고 전문가들이 추가로 워싱턴DC에서 지원하고 있다”고 밝혔다.
이란 IRNA 통신은 “양국은 이슬라마바드에서 진행된 집중적인 협의와 진전, 이스라엘의 베이루트~레바논 남부 공격 자제, 미국 측의 이란 자산 동결 해제 수용 등을 고려해 협상을 시작해서 이 문제들을 최종 해결하기로 결정했다”고 회담 돌입 배경을 전했다.
회담 전 이란 대표단은 샤리프 총리에게 호르무즈 통제권리 인정 등 4가지 ‘레드라인’을 전달했으며, 한때 이란 IRIB 방송은 실무진 투입을 알리며 “회담이 전문가 단계로 접어들었다”고 보도해 진전 기대감을 높이기도 했다.
하지만 핵심 쟁점들 앞에서는 파열음이 터져 나오고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 “호르무즈 해협 통제권 협상이 교착 상태에 빠졌다”고 보도했고, 이란 타스님 통신 역시 “호르무즈 해협 사안에서 심각한 의견 불일치가 있다”고 지적했다. IRIB 방송은 “미국이 이번 회담에서도 지나치게 강경한 태도를 보이고 있다”고 비판했다.
레바논의 휴전 포함 여부도 거대한 암초다. 아랍권 매체 알아라비알자디드는 “양국 합의에 레바논을 포함할지가 가장 큰 장애물이 되고 있다”고 전했다. 협상이 길어지자 IRIB는 “미국의 과도한 요구를 고려하면 이란 대표단이 미국 측으로부터 합의점을 도출할 수 있는 마지막 기회로 보인다”고 논평을 냈고, 메흐르 통신은 결렬 가능성을 시사하듯 “회담이 하루 이상 지속되지 않을 조짐이 있다”고 관측했다.
이런 가운데 군사적 긴장감은 더욱 고조되고 있다. 미군 중부사령부는 무력 시위 성격으로 “중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다”고 발표했다. 이스라엘 또한 레바논 남부 공습을 강행한 가운데, 베냐민 네타냐후 총리는 이란과 헤즈볼라를 향한 공격이 “아직 끝나지 않았다”고 못 박으며 회담 결과에 따른 추가 타격 가능성을 열어두었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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