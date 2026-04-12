트럼프 “이란과 심도 있는 협상…합의 하든 안 하든 우리가 이긴 것”
도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) “우리는 이란과 심도 있는 협상을 진행 중”이라면서도 “우리는 합의를 하든 안 하든 상관없다”고 말했다. 미국과 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 마라톤협상을 이어가는 가운데 어떤 결과가 나와도 미국이 유리한 위치에 있다는 주장을 한 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주로 떠나기 전 백악관에서 취재진을 만나 “무슨 일이 일어나든 우리가 이긴다”며 “협상을 타결할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 미국의 입장에서 보면 우리는 승리한다”고 설명했다.
트럼프는 미국과 이란의 종전협상 와중에 미군이 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전에 착수한 것과 관련해 “아무 수중에 지뢰가 몇 개 남아있을 것”이라며 “우리는 (거기) 기뢰제거함이 있다. 우리는 해협을 쓸어버리고 있다”고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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