[속보] 트럼프 “이란과 심도있게 협상중…안돼도 상관없어”
도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이슬라마바드에서 진행 중인 미·이란 간의 전쟁 종식 협상에 대해 강한 자신감을 드러내면서도, 실제 타결 여부에는 연연하지 않겠다는 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 개인 일정차 미 플로리다주로 떠나기 전 백악관에서 취재진과 만나 파키스탄에서 열리고 있는 고위급 회담 상황을 언급하며 “우리는 이란과 매우 심도 있게 협상을 하고 있다”면서 “타결이 될 수도 있고 안될 수도 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “이란과 합의가 되는지는 내게 상관 없다”면서 “어떤 일이 있더라도 우리가 이긴 것”이라고 거듭 주장했다.
이러한 트럼프 대통령의 발언은 파키스탄 이슬라마바드에 파견된 미국과 이란 대표단이 자정을 넘겨가며 치열한 마라톤 협상을 이어가고 있는 가운데 나왔다.
일각에서는 미국에 온전히 유리한 방향으로 협상 결과가 도출되지 않을 가능성까지 미리 염두에 두고, 시장과 여론의 기대치를 낮추려는 고도의 계산된 발언이라는 분석이 제기된다.
아울러 트럼프 대통령은 대외 압박 수위도 한층 끌어올렸다. 특히 최근 뉴욕타임스(NYT)가 중국이 이란에 무기를 은밀히 지원했을 가능성을 보도한 것과 관련해, 만약 중국이 실제로 이란에 무기를 보낼 경우 묵과할 수 없는 큰 문제에 직면하게 될 것이라고 강력히 경고했다.
트럼프 대통령은 미군이 종전 협상 시점에 맞춰 호르무즈 해협에 군함을 진입시키고 전격적인 기뢰 제거 작전에 돌입한 것에 대해서도 언급했다. 그는 작전 상황을 두고 “두어개의 기뢰가 있을 수 있다”며 “우리는 (거기) 기뢰제거함이 있다. 우리는 해협을 쓸어버리고 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “이제 우리가 할 일은 해협을 여는 것”이라며 “우리는 (호르무즈 해협을) 쓰지도 않는데 겁먹었거나 약하거나 인색한 전세계의 많은 나라가 쓰고 있다”고 말했다. 이어 북대서양조약기구(NATO·나토)를 비난했다. 동맹들이 호르무즈 해협 개방을 위해 군함을 보내지 않았다는 불만을 표출했으나, 특정 국가를 꼬집진 않았다.
한편 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일(현지시간) “호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것”이라고 경고했다. 이날 이란 현지 언론에 배포한 성명에서 IRGC는 “구체적인 규정에 따라 오직 비군사적 선박의 호르무즈 해협 통과만을 허용한다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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