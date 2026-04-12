미국·이란 47년 만에 최고위급 협상…호르무즈 두고 ‘평행선’
美, 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작업 착수…이란 전쟁 이후 처음
미국과 이란이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 최고위급 회담에서 호르무즈 해협 통제 문제를 두고 평행선을 달렸다. 이번 회담은 1979년 양국 외교 관계가 단절된 이후 47년 만의 최고위급 회담인 동시에 지난 2015년 이란 핵 협상 타결 후 처음으로 열리는 공식 대면 협상이다. 양측은 12일에도 릴레이 회담을 이어갈 계획이다.
뉴욕타임스와 파이낸셜타임스(FT) 등은 이날 현지시간으로 심야까지 협상이 이어졌지만 호르무즈 해협이 협상의 걸림돌로 남아 있다며 12일 협상이 계속될 것이라고 보도했다.
현재 미국은 호르무즈 해협의 즉각적인 개방을 요구하는 반면, 이란은 최종 평화 협정이 체결된 뒤에야 해협 통항이 재개될 수 있다는 입장인 것으로 알려졌다. FT는 협상 관계자들을 인용해 “호르무즈 해협 통제권 협상이 교착 상태에 빠졌다”고 전했다.
앞서 양국 대표단은 이날 낮 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 회담 의제와 방식 등을 논의한 뒤 협상에 들어갔다. 회담 장소는 이슬라마바드의 5성급 세레나 호텔이다. 미국 대표단은 J D 밴스 부통령을 비롯해 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 중동 특사 등이 포함됐다. 이란 매체는 미국 대표단 규모를 경호 인력 등을 포함해 약 300명으로 보도했다. 이란 측은 모하마드 바게르 갈리바프 국회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이다. 이란 전체 대표단은 약 70명으로 전해졌다.
미국은 협상이 진행 중인 와중에 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작업에 착수했다. 미군 중부사령부는 이날 성명을 내고 “중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다”며 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 미국 전함이 지난 2월 28일 시작된 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통과한 것은 처음이다.
이번 기뢰 제거 작업은 이란과 사전 조율되지 않은 것으로 알려졌다. 이란 매체들은 이란 정부가 미군 함정의 호르무즈 해협 통과를 휴전 위반으로 규정하고 함정들을 공격하겠다고 위협했다고 전했다. 하지만 미군은 그런 경고들을 받은 적이 없다고 반박했다.
트럼프 대통령은 앞서 이날 트루스소셜에 “우리는 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일과 다른 여러 나라를 포함한 전세계의 국가를 위해 호르무즈 해협 정리 작업을 지금 시작하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “놀랍게도 그들은 이 작업을 스스로 해낼 용기나 의지가 없다”며 “하지만 아주 흥미롭게도 많은 나라에서 빈 유조선이 석유를 채우러 미국으로 오고 있다”고 덧붙였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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