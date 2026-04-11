3살 아이 의식불명…친부 아동학대 혐의 구속영장
경기 양주시에서 온몸에 상처를 입고 의식을 잃은 채 발견된 3살 아동 사건과 관련해 경찰이 친부의 아동학대 혐의를 일부 확인하고 구속영장을 신청했다.
경기북부경찰청 여성청소년수사계는 아동복지법상 아동학대 혐의로 3살 남자아이 A군의 친부인 20대 B씨에 대해 구속영장을 신청했다고 11일 밝혔다.
경찰은 긴급체포 이후 휴대전화 포렌식 등을 통해 학대 정황 일부를 확인한 것으로 전해졌다. 다만 A군이 경련과 두부 외상을 입게 된 직접적인 경위와 학대 행위 사이의 인과관계는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.
앞서 지난 9일 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동 한 아파트에서 “아기가 울고 경련한다”는 신고가 접수됐다. 출동한 구급대가 확인했을 당시 A군은 자발호흡은 있었지만 의식이 없는 상태였으며, 의정부시의 한 병원으로 이송됐다. 보호자는 “쿵 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 경련하고 있었다”고 소방대원에 설명한 것으로 알려졌다.
이송 당시 턱 부위에 멍이 있었지만 뚜렷한 두부 외상은 확인되지 않았다. 병원은 진료 과정에서 머리 외상과 아동학대 정황을 의심해 같은 날 오후 9시30분쯤 경찰에 신고했다. A군은 이후 뇌 수술을 받았으며 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상태다.
경찰은 병원 소견과 보호자 진술, 과거 신고 이력 등을 토대로 학대 가능성이 있다고 보고 같은 날 오후 11시쯤 친부와 친모를 긴급체포했다. 이후 어머니는 아동의 치료 상황 등을 고려해 석방됐으며, 별도의 구속영장은 신청되지 않았다.
앞서 지난해 12월에도 친부에 대해 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으나, 당시 수사에서는 불기소 처분이 내려진 것으로 확인됐다. 경찰은 사건의 중대성을 고려해 수사를 이어가며 정확한 경위와 추가 학대 여부를 집중적으로 조사하고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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